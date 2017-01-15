تناولت الصحف الصادرة اليوم /الأحد/ حزمة من الموضوعات التي تتعلق بالشأنين المحلي والدولي .

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان ” تشديد الرقابة على أسعار الأدوية.. الرئيس يشيد بدور القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب .. تكثيف الجهود لتحقيق تقدم ملموس فى معدلات النمو الاقتصادى” قالت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد أمس اجتماعا شارك فيه شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، ورئيسا المخابرات العامة والرقابة الإدارية.

ونقلت الصحيفة تصريحا للسفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة قال فيه إنه تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية الراهنة فى جميع أنحاء البلاد، ولاسيما فى سيناء التى تشهد عمليات تقوم بها القوات المسلحة والشرطة ضد العناصر الإرهابية المتورطة فى عدد من الاعتداءات خلال الفترة الماضية، حيث أشاد الرئيس بجهود القوات المسلحة والشرطة فى حماية أمن البلاد.

وتحت عنوان ” مصر تستنكر موقف بريطانيا والاتحاد الأوروبى من أحكام القضاء” قالت الأهرام أن وزارة الخارجية أستنكرت بشدة البيانات الصادرة عن كل من الاتحاد الاوروبى وبريطانيا تعقيبا على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر مؤخرا بحق منظمات مصرية غير حكومية.

وأكد بيان الخارجية رفض القاهرة الكامل إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام نفس النهج المغلوط والمعايير المزدوجة فى التعامل مع مصر، حيث تطالب تارة باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد فى مناسبات أخرى أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية فى مصر بالتدخل فى شئونه حينما تأتى أحكامه غير متفقة معها

وجدد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم الوزارة تأكيد التزام مصر وحرصها على الارتقاء بأنشطة منظمات المجتمع المدنى وتقديم كل اشكال الدعم لها، إيمانا بما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستشهدا بوجود أكثر من 48 ألف منظمة غير حكومية عاملة فى مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعملها.

وبعنوان ” الخارجية: نقف على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين” قالت الأهرام أن السفير طارق القونى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية أكد وقوف مصر على مسافة واحدة من جميع أطراف العملية السياسية الليبية، وذلك فى إطار السعى لحل شامل للأزمة يحافظ على وحدة واستقلال البلاد،ومؤسسات الدولة المتمثلة فى المجلس الرئاسى ومجلس النواب والجيش الليبي.

وأشارت الصحيفة إلي أن ذلك جاء خلال لقاء القونى مع المبعوث الأمريكى للشأن الليبى جوناثان واينر، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع فى ليبيا وإمكانيات دفع الحوار السياسي.

وفى حوار خاص لـ «الأهرام»، نفى العميد بشير الناجح، قائد اللواء الرابع مشاة العزيزية بالمنطقة الغربية الليبية، وجود قوات تتبع القيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر بالمنطقة الغربية.

وفي سياق آخر ، وتحت عنوان ” الغرف التجارية: لا يحق للصيدليات حرمان المواطن من الدواء ” قالت الصحيفة أن الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة قررت تعليق الإغلاق الجزئى للصيدليات لمدة أسبوعين، بالمقابل أكدت الغرف التجارية أمس أن الصيدليات ستستمر فى العمل ولن تستجيب لدعوات الغلق التى تستهدف حرمان المصريين من الدواء مشيرة إلى أن المشكلات يتم حلها بالحوار الموضعى ويجب ألا يتحملها المواطن.

وأوضح بيان اتحاد الغرف التجارية ان الصيدلية منشأة تجارية طبقا للقانون وأن الغرف التجارية وهى الممثل القانونى لجميع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات لم ولن تسمح بحرمان المصريين من أى السلع والخدمات الأساسية خاصة الدواء والغذاء.

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان ” خفض النمو المستهدف إلي ٤٪.. ومعايير معالجة فروق العملة قريباً .. الجارحي: إجراءات لحل أزمة القروض الدولارية والمنازعات الضريبية ولاتهاون في تحصيل حق الدولة ” قالت الصحيفة أن عمرو الجارحي وزير المالية كشف عن خفض معدل النمو المستهدف للعام المالي الحالي بنحو 1% ليصبح 4% بدلا من 5% وذلك نتيجة للمتغيرات التي طرأت علي أبواب الموازنة مؤخرا بعد تحرير سعر الصرف، وأكد الوزير أن الاصلاح الاقتصادي يوفر فرصا هائلة للمستثمرين والصناع وطالب مجتمع الاعمال بتجاوز النظرة الضيقة للسلبيات التي تواجههم حاليا متوقعا أن تظهر ثمار الاصلاح الاقتصادي خلال 3 سنوات، وقال إنه علي الرغم من الضغوط الحالية علي الموازنة العامة للدولة وعلي الشركات والمؤسسات بعد تحرير سعر الصرف ومتاعب ارتفاع الأسعار والفائدة وتباطؤ معدلات النمو إلا أن مثل تلك الأعراض ستبدأ في التراجع خلال ستة أشهر إلي سنة علي أقصي تقدير.

ونقلت الصحيفة عن الوزير تصريحا صحفيا أمس، قال فيه إن المعايير المحاسبية لمعالجة خسائر فروق العملة سيتم إعلانها قريبا وأضاف إن حل مشكلة الشركات صاحبة المديونيات الدولارية السابقة علي تحرير سعر الصرف تتم دراسته بشكل دقيق من جانب البنك المركزي.

وتحت عنوان ” خورشيد : لجنة لدراسة تعديلات قانون سوق المال لإصداره خلال شهر ..تنظيم إنشاء بورصة العقود الآجلة ومكافحة غسيل الأموال وتفعيل الصكوك المالية” قالت الصحيفة أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أصدرت قرارا وزاريا بتشكيل لجنة برئاستها لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.. وأشارت خورشيد إلي أن اللجنة تتولي دراسة التعديلات المقترحة للقانون من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء ملاحظات مختلف الجهات المعنية بشأنه واجراء حوار مجتمعي للوصول إلي الشكل النهائي للتعديلات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

وبعنوان ” وزير التعاون الدولي : الحكومة جريئة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي .. تعويض الصعيد عن سنوات التهميش والحرمان وحصوله علي حقه في التنمية” قالت الصحيف أن د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يهدف بالأساس إلي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات لتحسين بنية الاقتصاد الوطني ووضع أسس سليمة لاقتصاد قوي يقوم علي المشاركة الفعالة بين القطاعين العام والخاص لإقامة استثمارات حقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان “التموين تعلن اليوم التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز.. سعر الرغيف 5 قروش والدولة تتحمل 55 قرشاً ” قالت الصحيفة أن مصدرا مسئولا بوزارة التموين والتجارة الداخلية أكد أن الوزارة قررت إعلان تكلفة انتاج الخبز الجديدة اليوم وذلك بواقع 160 جنيهاً للجوال زنة 100 كيلو جرام مقابل 122 جنيهاً في التكلفة القديمة بزيادة 38 جنيهاً.

أوضح المصدر ان تكلفة إنتاج الرغيف ستزيد إلي 60 قرشاً مقابل 35 قرشاً في التكلفة الحالية. بينما يحصل المواطنون مستحقو الدعم علي الرغيف بسعر 5 قروش خاصة ان الدولة ستتحمل فرق التكلفة والذي يصل 55 قرشاً خاصة أن رغيف الخبز خط أحمر ولن يتم المساس به، موضحا متوسط إنتاج الخبز المدعم يومياً يتجاوز 360 مليون رغيف للمواطنين حاملي بطاقة التموين.

وفي سياق آخر ، وتحت عنوان ” الفريق حجازي استعرض مع مارتن كوبلر جهود مصر لتحقيق الوفاق في ليبيا” قالت الصحيفة إن الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى أعضاء اللجنة المعنية بليبيا مع المبعوث الدولي لدي ليبيا “مارتن كوبلر”.. حيث جري إطلاع المبعوث الدولي علي نتائج اللقاءات التي تمت بالقاهرة مع الأطراف الليبية الفاعلة حتي الآن.. مع بحث المستجدات علي الساحة الليبية وآليات العمل لتحقيق الوفاق الليبي حول الشواغل الليبية للتطبيق العملي للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات ووفقاً لمخرجات اللقاءات الليبية التي تمت بالقاهرة خاصة الصادرة في بيان القاهرة الصادر في الثالث عشر من الشهر الماضي.

ونقلت الصحية تصريحا للمبعوث الدولي ، أعرب فيه عن التقدير الخاص للجهود المصرية المبذولة في الفترة الأخيرة لتحقيق التقارب في وجهات النظر بين الأطراف الليبية والتي تشكل خطوة هامة للتوصل إلي توافق يضمن سرعة استعادة الأمن والاستقرار وبناء هياكل مؤسسات الدولة الليبية.

وبعنوان ” محلب يلتقي القوات المصرية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام في مالي” قالت الجمهورية أن المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية قام بزيارة لمقر قيادة سرية الشرطة العسكرية المصرية المشاركة ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بدولة مالي الشقيقة. وذلك علي هامش مشاركته في فعاليات الدورة 27 لقمة “فرنسا ــ أفريقيا” التي استضافتها العاصمة المالية باماكو.

وتحت عنوان ” بمنحة هولندية التنبؤ بالأمطار بالإسكندرية قبل حدوثها بأسبوعين ” قالت الصحيفة أن هولندا قدمت منحة للأسكندرية لتطبيق نظام الإنذار المبكر من الأمطار يتيح التعرف عليها قبل اسبوعين من حدوثها.. أكدت ميلانى شولتسى فان هيجن وزيرة البنية التحتية توقيع الاتفاق فى ختام اجتماعات اللجنة الاستثمارية الهولندية للمياه برئاسة د. محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية. ناقش اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية الفكرة مع الوزير التى اشارت الى تشابه مشكلات الأمطار ومنسوب البحر مع المدن الهولندية