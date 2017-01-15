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وزير الخارجية الموريتاني يغادر نواكشوط للمشاركة في مؤتمر باريس للسلام
وزير الخارجية الموريتاني أسلكو ولد أحمد ازيد بيه‎

وزير الخارجية الموريتاني يغادر نواكشوط للمشاركة في مؤتمر باريس للسلام

الأحد، 15 يناير 2017 07:59 ص
وكالات

غادر وزير الخارجية الموريتاني اسلك ولد احمد إزيد بيه العاصمة نواكشوط على رٍأس وفد متوجها إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي حول مسار السلام في الشرق الأوسط الذي سينعقد اليوم الأحد بالعاصمة الفرنسية باريس .

ويرافق الوزير وفد يضم السفير عبد القادر ولد محمد مدير الشئون الأوروبية بوزارة الخارجية والمدير العام للتشريفات في الخارجية السفير محمد عبد العزيز.

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