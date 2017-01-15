 Moheet on google
الأحد 15 يناير 2017 07:45 صباحاً
روابط سريعة
اليوم .. رئيس جامعة القاهرة يستقبل نبيلة مكرم
نبيلة مكرم‎

اليوم .. رئيس جامعة القاهرة يستقبل نبيلة مكرم

الأحد، 15 يناير 2017 07:57 ص
وكاﻻت

يستقبل رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتورة نبيلة مكرم، بمقر الجامعة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3