يعقد اليوم اﻷحد ، أول اجتماع للجنة العليا للسكر برئاسة اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية بحضور ممثلي الصناع و التجار و الغرف التجارية و الصناعية .

وأشارت الوزارة فى بيان لها الى انه سيتم بحث سبل توفير السكر سواء من الانتاج المحلي او الاستيراد لتلبية الاحتياجات ووضع الاجراءات اللازمة لضبط سوق السكر و الحد من ارتفاع الاسعارو منع تكرار الازمات.