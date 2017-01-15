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اليوم .. وزير التموين يعقد أول اجتماع للجنة العليا للسكر
سلع تموينية ـ تموين ـ السكر

اليوم .. وزير التموين يعقد أول اجتماع للجنة العليا للسكر

الأحد، 15 يناير 2017 07:56 ص
وكاﻻت

يعقد اليوم اﻷحد ،  أول اجتماع للجنة العليا للسكر برئاسة اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية بحضور ممثلي الصناع و التجار و الغرف التجارية و الصناعية .

وأشارت الوزارة فى بيان لها الى انه سيتم بحث سبل توفير السكر سواء من الانتاج المحلي او الاستيراد لتلبية الاحتياجات ووضع الاجراءات اللازمة لضبط سوق السكر و الحد من ارتفاع الاسعارو منع تكرار الازمات.

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