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اليوم .. السيسي يستقبل رئيس جمهورية بيلاروسيا بقصر اﻻتحادية
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

اليوم .. السيسي يستقبل رئيس جمهورية بيلاروسيا بقصر اﻻتحادية

الأحد، 15 يناير 2017 07:55 ص
وكاﻻت

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا ، ويعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء مباحثاتهما.

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