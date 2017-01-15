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بالصور .. صادق الصباح وحمادة هلال يحتفلون ببدء تصوير "طاقة القدر "
صادق الصباح وحمادة هلال يحتفلون ببدء تصوير

بالصور .. صادق الصباح وحمادة هلال يحتفلون ببدء تصوير "طاقة القدر "

الأحد، 15 يناير 2017 08:09 ص
محيط ـ خاص

احتفل المنتج صادق صباح مع النجم حمادة هلال و نجوم مسلسل “طاقة القدر” مساء اليوم السبت ،بافتتاح أولي ايام تصوير العمل ، وذلك للدخول به في السباق الدرامي الرمضاني المقبل .

وحضر الاحتفال جميع ابطال المسلسل ، بجانب أسرة شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي ، وقام الحضور بتقطيع تورتة والتقاط الصور التذكرية بهذه المناسبة .

مسلسل “طاقة القدر” بطولة حمادة هلال، ويسرا اللوزى، وسهرالصايغ، وايهاب فهمى، ونرمين زعزع، ومى القاضى، وإدوارد، وحجاج عبد العظيم، حنان سليمان،حنان يوسف،إلهام عبد البديع، ناصرسيف، وجميل برسوم، وحمادة بركات  من تأليف احمد محمود ابو زيد ، وإخراج محمد مصطفي ، وإنتاج شركة المتحدين للإنتاج الفني والاعلامي “صباح اخوان ” .

صادق الصباح وحمادة هلال يحتفلون ببدء تصوير

صادق الصباح وحمادة هلال يحتفلون ببدء تصوير

صادق الصباح وحمادة هلال يحتفلون ببدء تصوير

صادق الصباح وحمادة هلال يحتفلون ببدء تصوير

صادق الصباح وحمادة هلال يحتفلون ببدء تصوير

صادق الصباح وحمادة هلال يحتفلون ببدء تصوير

صادق الصباح وحمادة هلال يحتفلون ببدء تصوير

صادق الصباح وحمادة هلال يحتفلون ببدء تصوير

صادق الصباح وحمادة هلال يحتفلون ببدء تصوير

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