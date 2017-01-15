لقيت سيدة مُسنة وخادمتها مصرعهما بكفر الشيخ، باختناق لتسرب غاز السخان أثناء الاستحمام، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد رميح، مأمور قسم شرطة أول كفر الشيخ، يفيد بمصرع سيد مُسنة 64 سنة بالمعاش وخادمتها 62 سنة،داخل حمام الشقة بمدينة كفر الشيخ.

انتقل المقدم أحمد سكران، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، معاونيه،لمعاينة موقع الحادث، وأسفرت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية،وتبين أن سبب الوفاة الاختناق لتسرب الغاز من سخان المياه عقب دخول السيدة المريضة للاستحمام ودخول خادمتها لمعاونتها ومساعدتها.

تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، تحت إشرف المستشار أحمد عاشور المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، قررت التصريح بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية.