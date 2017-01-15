عرضت الفنانة آمال ماهر، عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فيديو للفنان ماجد المهندس يغنى فيه مقطعا من أغنية “لو كان بخاطرى”.

وعقبت آمال ماهر على الفيديو الذى يستخدم فيه ماجد المهندس صوته فقط بدون موسيقى قائلة: “الله على إحساسك”.

يذكر أن آمال ماهر شاركت راشد الماجد فى أغنية “لو كان بخاطرى” التى طرحت على موقع يوتيوب فى 14 ديسمبر الماضى، من ألحان عمرو مصطفى، وحققت نجاحًا كبير فى الوطن العربى.