 Moheet on google
الأحد 15 يناير 2017 03:51 صباحاً
روابط سريعة
آمال ماهر لماجد المهندس:"الله علي إحساسك"
أمال ماهر ـ امال ماهر ـ آمال ماهر

آمال ماهر لماجد المهندس:"الله علي إحساسك"

الأحد، 15 يناير 2017 03:32 ص

عرضت الفنانة آمال ماهر، عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فيديو للفنان ماجد المهندس يغنى فيه مقطعا من أغنية “لو كان بخاطرى”.

وعقبت آمال ماهر على الفيديو الذى يستخدم فيه ماجد المهندس صوته فقط بدون موسيقى قائلة: “الله على إحساسك”.

يذكر أن آمال ماهر شاركت راشد الماجد فى أغنية “لو كان بخاطرى” التى طرحت على موقع يوتيوب فى 14 ديسمبر الماضى، من ألحان عمرو مصطفى، وحققت نجاحًا كبير فى الوطن العربى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3