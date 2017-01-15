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الجار الله: "مصر فيه فرص للغلابة .. وبلاش متاجرة"
الكاتب احمد الجارالله

الجار الله: "مصر فيه فرص للغلابة .. وبلاش متاجرة"

الأحد، 15 يناير 2017 03:25 ص

رأى الكاتب الصحفى الكويتى، أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أن كل بلدان الله فيها غلابة، كما أن مصر فيها غلابة لكن فيها فرص.

ولفت الجار الله فى تدوينة له عبر حسابه الرسمى على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “فى كل بلدان الدنيا فيه غلابة فى الكويت فى السعودية فى أمريكا ستة وأربعين مليون فقير، وبلاش متاجرة بخلق الله، مصر فيها غلابة ولكن فيها فرص”.

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