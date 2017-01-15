أكد الشيخ مشارى راشد العفاسى، إن “إكرام حملة القرآن من الدين، موضحًا أن رواتب الحملة – حفظة القرآن الكريم- أو معاشهم حتى وإن كانت ضئيلة ولا تذكر، إلا أنهم لن ينقطعوا عن عملهم، كونهم يعملون لله سبحانه وتعالى”.

ولفت “العفاسى” خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية ” ONE “، وراديو نغم FM ، أن هناك صحوة بين الرجال والنساء واهتمام بالغ بقراءات القرآن الكريم من أجل حفظه، مشيرًا إلى أن مصر “ولادة” وبها كثر ممن يحفظون القرآن الكريم، وتابع : “المصريين هم المنبع بدون مجاملة.. وأنا استحى أن أجى لمصر بلد القرآن وأصلى فيها”.

ومن جانبه، أهاب الإعلامى عمرو أديب، بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الاهتمام بحملة القرآن الكريم وتحسين أوضاعهم المادية.