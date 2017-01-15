أكد الشيخ سيد عبيدو، رئيس الائتلاف العام لشباب الصوفية، إنه لا يجرؤ شخص على وجه الأرض منع الاحتفال بمولد الحسين رضي الله عنه وأرضاه.

وأضاف عبيدو في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» تقديم الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية العاصمة، أن الصوفية رمانة مصر، وعددهم يصل إلى 23 مليون صوفي.

ورد رئيس الائتلاف العام لشباب الصوفية على تصريحات ناصر رضوان، مؤسس وأمين عام ائتلاف خير أمة، والذي زعم أن الحسين رضي الله عنه ليس مدفونًا بمسجد الحسين بالقاهرة، ولا حتى رأسه، متسائلا: ما هو دليلك على ذلك؟.

ولفت عبيدو إلى أن الصوفيين أشخاص طيبون، والحسين له أكثر من مقام في أسوان وإدفو بخلاف المقام الرئيسي في القاهرة، مؤكدًا أن الصوفيين ليسوا شيعة وهناك فارق بين الاثنين.