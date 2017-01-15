

أكد إسلام عيد، شقيق طالب جامعة حلوان المنتحر “أحمد “، إن شقيقه كان طيب الخلق، ومسألة انتحاره غير واقعية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم» أنه نشبت مشادة بين الراحل وأحد أصدقائه بسبب اختفاء هاتف الأول، مشيرًا إلى أن شقيقه اتصل به قبل وفاته بساعتين، والرسالة التي تركها ليست بخط يده، والذي كتب هذه الورقة هو قاتله.

تعود الواقعة إلى تلقي المقدم وائل عرفان، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان إخطارًا من جامعة حلوان بسقوط طالب من الدور السادس من مبنى المدينة الجامعية، وانتقل فريق من البحث الجنائي بقيادة النقيب أحمد مصلح معاون المباحث، وكشفت التحريات الأولية انتحار الطالب بسقوطه من الطابق السادس من مبنى المدينة الجامعية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.