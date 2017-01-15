سخر الدكتور محمد البرادعى المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، على عدد من قيادات الحوار الوطني إبان ثورة يناير واصفا إياهم بالزبالين.

وأضاف خلال التسريبات التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على فضائية «صدى البلد»، مع شقيقه «على»: إن أيمن نور، وحمدين صباحى، وطارق البشرى ومحمد سليم العوا « زبالين ولا يفقهون شيئا».

وأضاف: «المشاركون في الحوار الوطنى بيضحكوا على الناس، ومتخلفين وبدون هدف»، موضحا: «أنا مش هشارك في أي حوارات وطنية».