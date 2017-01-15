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الأحد 15 يناير 2017 02:20 صباحاً
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تسريب أسماء محفوظ لأحمد ماهر:"مش هتحرق مبنى أمن الدولة بقي"
اسماء محفوظ - أسماء محفوظ

تسريب أسماء محفوظ لأحمد ماهر:"مش هتحرق مبنى أمن الدولة بقي"

الأحد، 15 يناير 2017 02:32 ص

عرض الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تسجيلا صوتيًا لأسماء محفوظ مع أحمد ماهر.

وقالت أسماء محفوظ لـ «أحمد ماهر»: «مش هتحرق مبنى أمن الدولة بقي»، فرد أحمد ماهر: «أنا كتبت أن في ناس متجهة إلى مبني أمن الدولة»، وردت أسماء قائلة: «ملفاتنا فين يا أحمد في لاظوغلي»، فرد أحمد ماهر: «أنا عايز أخد ملفي.. وسمعت أنهم مصورني صور جامدة قوي.. عرة يعني»، فقالت أسماء: «تعالي نروح نقتحم مبنى وزارة الداخلية علشان ناخد ملفاتنا».

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