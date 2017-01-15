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آلان تراوري ينال لقب رجل مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو
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آلان تراوري ينال لقب رجل مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو

الأحد، 15 يناير 2017 01:32 ص

اختارت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية “الان تراوري” نجم منتخب بوركينا فاسو كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون في البطولة المقامة على أرض “الجابون” حتى الخامس من فبراير المقبل.

وتعادل منتخب بوركينا فاسو مع منافسه الكاميروني بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب «دانجوندجي» النسخة الـ31 من البطولة.

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