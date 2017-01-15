حدث في مثل هذا اليوم 15 يناير.. إتمام بناء السد العالي

910 - إعلان قيام الدولة الفاطمية في المغرب بعد نجاح أبي عبد الله الشيعي في دعوته وجذب الأعوان والأنصار لها وقيامه بمبايعة عبيد الله المهدي بالخلافة.

1559 ـ تتويج إليزابيث الأولى ملكة على إنجلترا في دير وستمنستر بلندن.

1759 ـ افتتاح المتحف البريطاني.

1854 - الجيش الروسي يتعرض لهزيمة قاسية في “معركة جاتانا” في رومانيا من الجيش العثماني، وأدت المعركة إلى فشل الروس في طرد العثمانيين من رومانيا.

1892 - جيمس نايسميث يصدر كتاب قواعد كرة السلة.

1919 - تأسيس الفريق التونسي العريق الترجي الرياضي التونسي.

1922 - الإعلان عن قيام جمهورية أيرلندا.

1934 - زلزال في بيهار بالهند ونيبال بقوة 8.4 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 10700 شخص.

1944 - اللجنة الإستشارية الأوروبية والمكونة من ممثلي قوات الحلفاء تقرر تقسيم ألمانيا.

1966 - انقلاب عسكري في نيجيريا قتل خلاله رئيس الوزراء أبو بكر باليوا، وتنصيب الجنرال جونسون أيرونسي رئيسًا للبلاد.

1970 - معمر القذافي يتولى رئاسة الوزراء في ليبيا.

1971 - الاحتفال بمصر بمناسبة إتمام بناء السد العالي.

1975 - البرتغال توقع معاهدة استقلال أنغولا.

1985 - عودة البرازيل للحكم المدني بعد 21 عام من الحكم العسكري.

1990 - بدء الحرب الأهلية بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان السوفييتيتين.

2001 - بداية عمل الموسوعة المفتوحة ويكيبيديا.

2006 - مجلس الوزراء الكويتي ينادي ولي العهد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح أميرًا لدولة الكويت بعد وفاة الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح.

2007 - تنفيذ حكم الإعدام في عواد البندر وبرزان التكريتي وذلك بعد إدانتهم بجرائم حرب.

2009 - طائرة إسرائيلية تغير على منزل القيادي في حركة حماس سعيد صيام وتغتاله مع كل من كان معه بالمنزل وذلك في استمرار لما تسميه إسرائيل بعملية الرصاص المصبوب.

2011 - رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا مؤقتًا للجمهورية خلفًا للرئيس زين العابدين بن علي وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري عن شغور منصب الرئيس بشكل نهائي وذلك حسب المادة 57 من الدستور وذلك بعد مغادرة الرئيس بن علي لتونس ولجوئه للسعودية، فأصبح بذلك لا يستطيع القيام بما تلتزمه مهامه وهو ما يعني الوصول لحالة العجز النهائي، ويأتي ذلك تتويجًا للثورة التونسية ضد نظام بن علي.

2014 - بدء ترحيل الآلاف من السلفيين من دماج شمال اليمن مع بدء تنفيذ اتفاق وُقع عليه لإنهاء حصار دماج.

2016 - دُخول الاتفاق النووي المُوقَّع بين طهران والدُول الكُبرى حيِّز التنفيذ ليبدأ بالتبعية رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.