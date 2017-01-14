انتزع منتخب بوركينا فاسو، تعادلاً ثمينًا ومستحقًا (1-1) من نظيره الكاميروني، اليوم السبت، في بداية مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية الـ31 المقامة بالجابون.

وقلب منتخب بوركينا فاسو، تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول، إلى تعادل ثمين خلال مباراة الفريقين، اليوم بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وتساوت منتخبات المجموعة بنقطة لكل منهم، بعد تعادل منتخبي الجابون وغينيا بيساو (1-1) في المباراة الافتتاحية للبطولة.

قدَّم المنتخبان، أداءً متكافئًا على مدار الشوطين، وسنحت لكل منهما العديد من الفرص على المرمى، لكن عدم التوفيق أحيانًا، وتألق حارسي المرمى حال دون تسجيل العديد من الأهداف.

واستغل المنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) إحدى الفرص التي سنحت له في الشوط الأول، وسجل منها بنيامين موكاندجو، هدف التقدم في الدقيقة (35).

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب البوركيني (الخيول) من محاولاته الهجومية، ليحرز يوسوفو دايو، هدف التعادل لبوركينا فاسو في الدقيقة (75).

وسبق للمنتخب الكاميروني، الفوز بلقب البطولة 4 مرات سابقة، فيما كان أفضل إنجاز للمنتخب البوركيني، هو الفوز بالمركز الثاني في نسخة 2013 بجنوب أفريقيا.

بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع نسبيا، لكن كلا الفريقين توخيا الحذر الدفاعي لتفادي اهتزاز الشباك المبكر، حيث لم يختبر أي من الحارسين في الدقائق الخمس الأولى.

وتلقى جوناثان بيترويبا مهاجم بوركينا فاسو في الدقيقة (6) تمريرة طولية، وانطلق ثم سدد الكرة في شباك الحارس الكاميروني جوسيب فابريس أوندوا لكنها لم تحتسب هدفا بداعي التسلل.

وهدد منتخب بوركينا فاسو المرمى الكاميروني مجددا في الدقيقة 13 حيث سدد ألان تراوري كرة قوية من ضربة حرة تصدى لها الحارس.

وتلقى المهاجم كريستيان باسوجوج عرضية إثر هجمة مرتدة في الدقيقة (20)، وراوغ الدفاع ببراعة على حدود منطقة الجزاء، ثم سدد بقوة لكن الكرة اصطدمت بالشباك من الخارج.

ونجح المنتخب الكاميروني، في هز شباك منافسه في الدقيقة 35، حيث سدد القائد بنيامين موكاندجو كرة رائعة من ضربة حرة مرت فوق الحائط البشري ووجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وكاد كلينتون موا نجي، أن يعزز تقدم الكاميرون بالهدف الثاني في الدقيقة (43) حيث راوغ الدفاع ببراعة شديدة داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة زاحفة لكن الحارس البوركيني كواكو كوفي كان متيقظا.

وشهدت الثواني الأخيرة من الشوط الأول، فرصة خطيرة للكاميرون باسوجوج، الذي حاول مراوغة الحارس الذي تقدم خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس استخلص الكرة ببراعة لينقذ شباكه من هدف محقق.

وهدد المنتخب البوركيني، مع بداية الشوط الثاني، مرمى الكاميرون، في الدقيقة (52) عندما أرسل تراوري كرة خطيرة من ضربة حرة كانت بحاجة للمسة كي توجه نحو الشباك لكن يوسوفو دايو لم يلحق بها.

وضاعت فرصة هدف ثان للكاميرون (58) حيث سدد جاك زوا كرة قوية، من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بصعوبة، وارتدت الكرة لكلينتون موا نجي، الذي أضاعها بغرابة.

وفي الدقيقة (61)، دفع البرتغالي باولو دوارتي، مدرب بوركينا فاسو باللاعب بانو دياوارا، بدلا من بيرتراند تراوري.

وظلت المحاولات الهجومية سجالا بين الفريقين حتى كلل منتخب بوركينا فاسو جهوده، وأدرك التعادل أخيرًا في الدقيقة (75).

جاء الهدف عندما سدد البديل دياوارا كرة قوية من ضربة حرة تصدى لها الحارس، ثم ارتدت ليهيأها باكاري كونيه برأسه إلى زميله يوسوفو دايو، الذي أسكنها برأسه داخل الشباك.

بعدها تراجع الإيقاع نسبيا لكن المنتخب البوركيني قدم أكثر من محاولة للتقدم، بينما الإحباط وجد طريقه لبعض عناصر الكاميرون، الذي دفع ثمن الفرص الضائعة.