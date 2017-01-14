 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 11:34 مساءً
روابط سريعة
جورج وسوف يسب المطربة أصالة ويصفها بـ«الفاجرة».. فيديو
جورج وسوف

جورج وسوف يسب المطربة أصالة ويصفها بـ«الفاجرة».. فيديو

السبت، 14 يناير 2017 11:46 م

شن الفنان السوري جورج وسوف، هجومًا حادًا على مواطنته الفنانة أصالة، وذلك بسبب مواقفها السياسية مع الرئيس السوري بشار الأسد.
جورج وسوف، قال خلال استضافته في برنامج «عائشة»، والمذاع عبر فضائية «التاسعة التونسية»: «أصالة اسم على غير مسمى ولم تأخذ صفة اسمها “فاجرة”، فاكرة نفسها الله خلقها ومش خالق غيرها.. هي الخاسرة».

وأضاف: «أن والدها مصطفى نصري، كان فنانًا كبيرًا من أفضل ما غنى في سوريا، وين أصالة؟ كان ممن المفروض أن تكون مخلدة بأعمالها”.

وردّاً على سؤال ماذا خسرت أصالة؟ قال: «أصالة خسرت وطنها، مؤكدًا أن الذي يشلح ثيابه يبرد، لأنها نسيت ما صنعه لها حافظ الأسد عندما ساعدها للسفر للخارج حتى تعالج قدمها، ولكنها أهانت بلدها،  هيدول ناس نكرة من الزبالة.. وكلّ واحد يدفع ثمن أعماله».

يذكر أن الاخبار التونسية ذكرت أن جورج وسّوف، تقاضى حوالي 800 ألف دينار تونسي، مقابل حلوله ضيفًا في البرنامج، وكانت حلقته هديّة من رجل الأعمال التونسي أيمن بوجبل الى زوجته الإعلامية عائشة عثمان، التي تُقدّم البرنامج.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3