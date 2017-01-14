شن الفنان السوري جورج وسوف، هجومًا حادًا على مواطنته الفنانة أصالة، وذلك بسبب مواقفها السياسية مع الرئيس السوري بشار الأسد.

جورج وسوف، قال خلال استضافته في برنامج «عائشة»، والمذاع عبر فضائية «التاسعة التونسية»: «أصالة اسم على غير مسمى ولم تأخذ صفة اسمها “فاجرة”، فاكرة نفسها الله خلقها ومش خالق غيرها.. هي الخاسرة».

وأضاف: «أن والدها مصطفى نصري، كان فنانًا كبيرًا من أفضل ما غنى في سوريا، وين أصالة؟ كان ممن المفروض أن تكون مخلدة بأعمالها”.

وردّاً على سؤال ماذا خسرت أصالة؟ قال: «أصالة خسرت وطنها، مؤكدًا أن الذي يشلح ثيابه يبرد، لأنها نسيت ما صنعه لها حافظ الأسد عندما ساعدها للسفر للخارج حتى تعالج قدمها، ولكنها أهانت بلدها، هيدول ناس نكرة من الزبالة.. وكلّ واحد يدفع ثمن أعماله».

يذكر أن الاخبار التونسية ذكرت أن جورج وسّوف، تقاضى حوالي 800 ألف دينار تونسي، مقابل حلوله ضيفًا في البرنامج، وكانت حلقته هديّة من رجل الأعمال التونسي أيمن بوجبل الى زوجته الإعلامية عائشة عثمان، التي تُقدّم البرنامج.