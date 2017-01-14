هذا ما فعله يحيى الفخراني عندما علم بوفاة كريمة مختار «ماما نونا»

دخل الفنان المصري يحيى الفخراني في نوبة بكا شديدة بعد وفاة الفنانة المصرية كريمة مختار، والتي رحلت الخميس 12 يناير.

يحيى الفخراني عرف خبر وفاة الفنانة المصرية وهو يصر مسرحيته الجديدة «ألف ليلة وليلة»، وبكى على المسرح لوفاتها، وعبر عن حزنه الشديد لفراق فنانة اعتبرها والدة له.

يُذكر أن يحيى الفخراني قدم مع الفنانة الراحلة كريمة مختار أهم أعماله وهو مسلسل «يتربى في عزو»، وحققت شخصية ماما نونا التي قدمتها الراحلة نجاح كبير وكانت من أهم أسباب نجاح العمل.

كريمة مختار رحلت في عمر الـ82 عاما بعد رحلة مع المرض وقدمت خلال مسيرتها الفنية عدد من الأعمال الناجحة ومنها «الحفيد»، ومسلسل «زهرة وأزواجها الخمسة».