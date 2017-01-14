تمكن مجهولون من سرقة مبلغ 200 ألف جنيه من شقة الفنان المصري الكبير سمير صبرى بالعجوزة، حيث قاموا بكسر باب الشقة واستولوا على المبلغ وفروا هاربين.

وكان العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة قد تلقى بلاغا يفيد بتعرض شقة الفنان سمير صبرى للسرقة على يد مجهولين

وتبين بعد انتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة بشارع أحمد عرابي، وجود بعثرة بمحتويات الشقة واختفاء مبلغ يقرب من 200 ألف جنيه ومصوغات ذهبية وعدد من الساعات، وتم الاستماع لأقوال حارس العقار وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.