المؤتمر”القبطي” و”الإسلامي” .. عتاب “حار” لشركاء الوطن

كرومر يزعم تشرزم مصر.. وكيتشنر يؤسس لبرلمان “طائفي”

الشيوخ والقسس يتبادلون منابر الأزهر والكنيسة بثورة 19

صحف الإنجليز تزيف دنشواي كـ” عنصرية ضد المسيحيين”!

اللنبي يعترف بتماسك المصريين .. وبريطانيا تتراجع عن زعم “الأقليات”

اعتقالات الثورة تطال قيادات الوفد .. وسينوت حنا: مشكلتنا مع الاحتلال

طه حسين والقمص باسيليوس وسعد زغلول ضد عزلة الأقباط “سياسيا”

الأحرار الدستوريون .. لعبة الطائفية تنتهي بالفشل

“الوفد” يعطي دروسا بوحدة المصريين.. وويصا واصف يرأس البرلمان



في كتاب عالم الاجتماع البريطاني “ليدر” باسم “”الأبناء المحدثون للفراعنة” والمنشور سنة 1918، يؤكد أن الأقباط ومنذ الحكم الإسلامي لمصر شغلوا مناصبا حكومية وإدارية رفيعة، ولم يكن أي باب موصدا دونهم، حتى جاء الإنجليز فاختفوا فجأة من المناصب العليا بالدولة وبينها الإدارات والقضاء. وهو يؤكد أن دور العبادة كان يبنيها أبناء الديانتين، ويعتقد الكاتب أن الجانب الإنجليزي هو من أزكى لدى المسلمين التخوف من شغل القبط المناصب العليا.

أما الكاتبة بوتشنر فتعترف بكتابها “قصة كنيسة مصر” أن الأقباط عوملوا بشكل مجحف في عهد الإنجليز بمصر، وكان اللورد كرومر بين المسئولين الذين طبقوا تلك السياسة فلم يستعينوا بقبطي واحد لإدارة البلاد .

وبالفعل بتساءل كرومر في كتابه “مصر الحديثة” : من أقدر على محالفة الإنجليزي من الجماعة التي ترتبط به برباط الدين والتي قاست من اضطهاد المسلمين لها واضطهاد “الباشا المسلم” ؟ ولأن بلدان الشرق غير منطقية برأيه فإن هذه المسلمة تبدو خاطئة، فالقبطي لا تربطه مشاعر صداقة أبدا بالإنجليز!!.

مؤتمران .. ووطن واحد

وهكذا يتضح سياسة “فرق تسد” البريطانية لضمان الهيمنة على أي شعب تحتل بلاده . وكنا قد تطرقنا بالحلقة الأولى من قراءة كتاب المستشار طارق البشري “المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية” ، إلى أن سفارات الدول الأجنبية والقنصليات لعبت دورا في تأجيج المؤتمر القبطي ضد مسلمي مصر 1911 ، والذي أقيم بمحافظة أسيوط بصعيد مصر. وقد رأت الأحزاب الوطنية المصرية بل وبعض رموز الأقباط أنفسهم وبطريرك الكنيسة ،أن المؤتمر حلقة من السياسة البريطانية التقليدية بتأليب الأقلية على الأغلبية، خاصة وأن بريطانيا كانت قد قيدت المطبوعات وأعملت الاعتقالات والنفي للمعارضين وقاومت مؤتمرات الوطنيين ببروكسل .

والحقيقة أن مطالب الأقباط بالمساواة في الوظائف والخدمات العامة والميزانية لا يعارضها المسلمون بل ويقعون هم أنفسهم تحت طائلتها بوطن واحد ! ، ولذا فقد جاءت نداءات الوطنيين للأقباط بالمطالبة بالاستقلال عن المحتل رأس الداء.

وبرغم نبرة العتاب المريرة،لكن المؤتمر القبطي- وللمفاجأة- لم يهاجم المسلمين ولم يخرج عن مطالب عدم التمييز بين المصريين على أساس ديني بالبرلمان والخزانة والوظائف العامة وغيرها، واتخاذ يوم الأحد راحة للجميع لأنه مقدس عند المسيحيين، وقد تحدث محامي الفيوم ميخائيل فانوس عن صداقته للمسلمين، والحصر التي يضعها بمكتبه كي يصلوا عليها إذا ما حان موعد الصلاة، وروى توفيق دوس كيف أن الأقباط تبوأوا أرفع مناصب بالحكم الإسلامي، كما خطب مرقس فهمي مؤكدا أن انشغال الأقباط يجب أن يكون بالوطن فهم ليسوا سود أمريكا، وإنما مواطنون لهم كل الحقوق وعليهم الواجبات.

ثم جاء مؤتمر إسلامي ردا على المؤتمر القبطي، وأسمي “المؤتمر المصري” وقد زكاه مبعوثون غربيون ليضم مسلمين ويهود ومسيحيين غير أقباط، وفعل كما نظيره القبطي فرد على الصحف الأجنبية بأن أكبر منصب حكومي شغله قبطي بمصر وهو بطرس غالي رئيس الوزراء، وتناول المؤتمر مشكلات مصر من ديون خارجية وأزمات التعليم والصناعة وغيرها، وحذر من تقسيم الأمة أو وضع أنصبة لتمثيل الأقباط بالوظائف والبرلمان وهو ما تطبقه البلاد مع الأقليات السياسية لا الدينية، وفي ذلك غبن للأقباط وليس تمييز.

ومن هنا – وبحسب الكاتب د. محمد حسين- فقد كانت تلك الخصومة ميلادا حقيقيا للوطنية المصرية وليس العكس.

بريطانيا .. والتفرقة الطائفية

كان الإنجليز مدركون تماما لتأثير مصر دينيا على جموع المسلمين بالعالم، فأي اضطهاد لمسلمي مصر كان سيكون له تبعات خطيرة بالمستعمرات البريطانية شرقا وجنوبا . وكانوا مدركين أيضا إلى أن الاستيلاء على إرث “الرجل العثماني المريض” لن تتم بغير تدعيم لرابطة الإسلام التي تربط شعوبها ، وربما هذا ما يفسر دعمهم للدعاوى الطائفية التي تعزل القبطي عن المسلم .

طبق كرومر نظام المجلس التشريعي المختلط ، والذي تمثل فيه دول أوروبا بممثلين لرعاياها بمصر، وسعى الدبلوماسي الإنجليزي لترويج فكرة “مصر الدولية” التي تجمع أجناسا وطوائف وجنسيات مختلفة لا تربطها أمة أو جامعة سياسية . كما سعى لإصباغ الحركات الوطنية بصبغات دينية إسلامية وقبطية، مع تأكيد أن الدين أعظم قوة محركة في الشرق وأن مصر لا يصلح أن تحكم نفسها بنفسها!. كما سعى المعتمد البريطاني اللورد كيتشنر لإقرار مبدأ التمثيل الطائفي بالبرلمان، والذي رفضه مسلمو مصر وأقباطها على السواء . وأضاف قانون المجالس التشريعية طوائف أخرى من اختراع المحتل كـ”البدو” .

يذكر نهرو الزعيم الهندي أن السياسة البريطانية أيضا كانت تقوم على تأليب الطوائف الدينية على بعضها هناك، فاعتمدت تارة على الهندوس واضطهدت المسلمين، ثم فعلت العكس بمرور الوقت لما بدأت اليقظة القومية عند الهندوس.

بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى 1914، سعت بريطانيا لهيمنة تامة على البلاد، خاصة بعد تمتعها بالحماية على البلاد، وقد تم تجهيز مجلس مواز للحكومة يضم الوزراء والمستشارين الإنجليز وممثلي الجاليات الأجنبية والعناصر القاطنة في وادي النيل، بحيث لا يطبق قانون إلا بموافقتهم .وقد سمي بمشروع برونايت 1918، والذي كان أحد أسباب التعجيل بثورة 1919 الشعبية العارمة .

كانت بريطانيا منذ البداية تسعى لإظهار نفسها أمام العالم بمظهر حامي الأقليات المضطهدة بمصر والشرق، وراعي التحضر ضد العصبية والجهل، كما تم استغلال حادثة دنشواي بشكل مغاير للحقيقة والتشنيع بمصر “المتعصبة” أمام العالم. وقد رد الشيخ على يوسف على تلك الافتراءات بأن الاحتلال يغطي جرائمه باتهام الضحية بالعنف والتعصب، وقد وفد على مصر أيام محمد علي طوائف من المسيحيين غربا وشرقا ومن كل المذاهب فلم يجدوا غير التسامح، بل وكان للأجانب حياتهم الشخصية والتي تتعارض مع قيم المصريين. وهو ما فعله زعيم مصر مصطفى كامل بمقالاته أيضا .

ثورة 1919

بعد اندلاع ثورة 1919، واضطرار الإنجليز للاعتراف باستقلال مصر، حرصوا على دق مسمار الشروط، وهو ضمان خط المواصلات البريطانية والدفاع عن مصر والسودان، وحماية الأقليات والمصالح الأجنبية بمصر، وهو ما يعني تدخلهم من جديد بخصوصيات السياسة المصرية، لخدمة مصالحهم. ولكن العالم كان قد شاهد تماسك المصريين إبان الثورة ووحدة عنصريها الأقباط والمسلمون، ثم وضع دستور 1923 على نحو يسد سياسات التفرقة بذريعة حماية الأقليات، بعد أن كرس بالفعل للمساواة التامة بين المواطنين.

لقد كان القمص مرقص سرجيوس متآلفا خلال الثورة مع الشيخ مصطفى القاياتي ومحمود أبوالعيون وكانوا يخطبون على المنابر حضا على جهاد الإنجليز ، ووقف سرجيوس على منبر الأزهر يقول “إذا كان الإنجليز يتمسكون ببقائهم في مصر بحجة حماية القبط، فليمت القبط وليحيا المسلمون أحرارا .. ” وهناك نماذج مبهرة كدور الصحفي قرياقس ميخائيل لدى الرأي العام البريطاني لتصحيح صورة مصر، حتى أن صحيفة “مصر” التي شنت أعنف حملات إثارة بين القبط والمسلمين، اتجهت لتكون منبرا للوفد المصري والحركة الوطنية إبان ثورة 1919 ، كما تحول سينوت حنا أحد خطباء المؤتمر القبطي ليصبح عضو الوفد الوطني المصري والمدافع عن تواؤم الهلال والصليب بمصر وكتب “الوطنية ديننا والاستقلال حياتنا ” ومثله فعل جورج خياط وغيرهم .

كما صعد الشيخ القياتي على منصة الكنيسة البطرسية وخطب بعد أن رأى التفرقة الطائفية تحاول الإطلال برأسها سنة 1922 عند وضع الدستور ، داعيا على ذلك الاستقلال إذا ما هدم شمل الأمة . كما أرسل الشيخ عبدالعزيز جاويش صاحب مقال “الإسلام غريب في بلاده” سنة 1908 ، رسالة من برلين لوكيل بطريركية الأقباط تقول : “المصريون في أوروبا الوسطى يفخرون من أعماقهم بمساعيكم الوطنية في المطالبة بحقوق الوطن المقدس” كما حضر احتفال الجمعية المصرية ببرلين في مناسبة عيد ميلاد المسيح .

ووقف الشيخ محمد عبدالمطلب في جمع غفير من المسلمين بمناسبة رأس السنة القبطية ينشد :

كلانا على دين به هو مؤمن ولكن خذلان البلاد هو الكفر

كان علماء الأزهر وقساوسة الأقباط يسيرون بمقدمة المظاهرات جنبا إلى جنب، ويتبادلون الخطب على المنابر هنا وهناك، والأعلام ترفع الهلال والصليب ، وبعد الخطب العصماء لزعماء الثورة بأوروبا اتضحت الصورة أمام الرأي العام العالمي وكتبت الصحف أن بلاد فيها مركز الإشعاع الإسلامي “الأزهر” لا تعرف غير التسامح الديني ، وتحدث ويصا واصف عن “الإسلام دين الشورى” وجاء بيان حزب الوفد “الأقباط والمسلمون يدينون بدين الحرية والاستقلال” .

كان الوفد المصري متألفا من مسلمين وأقباط، وقد أنذرت سلطة الاحتلال أعضاء الوفد المصري فلم يخضعوا فأمرت بنفيهم خارج البلاد، وكان منهم سعد زغلول وعاطف بركات ومكرم عبيد وسينوت حنا ومصطفى النحاس وغيرهم . وكانوا قد أصدروا بيانهم الشهير 1922 التي توصي الشعب بعدم التعاون مع الإنجليز ومقاطعتهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وقد اعتقل منهم حمد الباسل وجورج خياط ومرقس حنا وواصف غالي وعلوي الجزار ومحمد نجيب الغرابلي وفخري عبدالنور والشيخ القياتي وقدموا للمحاكمة.

وبالتالي فالقبط لم يكونوا بمعزل عن قيادة الحركة الوطنية ولا عن أي من تشكيلات الوفد الدائمة ، وأنهم لم يكونوا يمثلون طائفة دينية منعزلة .

وقد عمل الاحتلال على تولية يوسف وهبة بك رئيسا للوزارة المعادية للوفد، قبل مجيء لجنة ملنر، وبغرض التفرقة الطائفية، ولكن الأقباط لم يحتفلوا بأمر كهذا وعمل الوطنيون منهم على التصدي له بل وتطوع أحد الشباب المسيحيين الغاضبين تارة لاغتياله، وهو عريان سعد وكان طالبا بكلية الطب !

وقد ساهمت كتابات النائب الحر سينوت حنا لإثارة الجماهير ما أدى لإسقاط وزارة محمد سعيد المعادية للوفد أيضا، وكذلك الحال مرقص حنا عضو مجلس إدارة الجامعة المصرية والداعي للإخاء بين القبط والمسلمين.

دستور 1923

تضمنت كافة المعاهدات بين الدول المنتصرة بالحرب العالمية الأولى مبدأ حماية الأقليات، بعد انهيار الإمبراطوريتين النمساوية والعثمانية ودولة ألمانيا، وتكون دول جديدة على أنقاضهما سيما بشرق أوروبا والبلقان، تحملان أقليات دينية ولغوية وعرقية . وفي مصر فشلت مفاوضات (عدلي – كرزن) بسبب اندلاع الثورة 1919 ، وقد اضطر المندوب السامي البريطاني اللورد اللنبي للقول بأنه لا سبيل غير الاعتراف باستقلال مصر سياسيا، ويظهر ذلك بـ”الكتاب الأبيض” الذي يضم رسائله مع كيرزون وزير الخارجية البريطاني، ولكنه كان يقصد استمرار احتلال مصر بشكل غير مباشر، عبر تشكيل حكومات موالية !

وكان تصريح 28 فبراير 1922 تكئة لتدخل الإنجليز بأي وقت . وقد أسمى سعد زغلول هذا التصريح بـ”النكبة الوطنية الكبرى” .

وقد تشكلت على ظلال هذا التصريح وفي ظل حكومة عبدالخالق ثروت لجنة الثلاثين للدستور، وكان بها تمثيل واضح للأقليات من الأقباط والبدو والإسرائيليين والسوريين، وقد قاطعها الوفد والحزب الوطني لتشكيلها من قبل الحكومة في ظل أحكام عرفية. وبالطبع كان الوطنيون يرفضون حصر الأقلية بفئة محددة منتخبة لسبب ديني أو عرقي لأنه أمر مناف لتمثيل العضو للشعب وكونه أمرا مغايرا للديمقراطية الحديثة التي لا تفرق بين المواطنين .

وكان أديبا مصر طه حسين وسلامة موسى ممن عارضوا تمثيل الأقليات باللجنة ، إلى جانب رموز حزب الوفد والزعيم سعد زغلول . بينما كان هناك فريق على الضفة الأخرى يرى أن إقرار مصر دولة إسلامية هو أمر يؤكد الطابع الديني المتداخل بالسياسة في ثقافة المجتمع المصري، وبالتالي فلا غضاضة من وسائل لإقرار حقوق الأقليات طالما كنا على هذا الحال، ومن رواد هذا الاتجاه الكاتب محمود عزمي وتوفيق دوس..

وقد أبدى القمص باسيليوس وكيل عام البطريركية تخوفه مما ينتج عن هذا التمثيل من عزلة القبط، وقال أن مصر لا يوجد بها سوى شعب من أصل واحد متجانس في العادات والأخلاق ، ولا نشهد اختلافات جذرية جنسية وجغرافية كما يجري لأقليات الأرمن واليونان بتركيا إذ تكون الفوارق جمة .

وهذا الرأي أيده كثيرون ومنهم ويصا واصف، وذكر بأن مرقس حنا مثلا انتخب نقيبا للمحامين ثلاث مرات متتالية ولم يقل أحد أنه قبطي وغيره كثيرون انتخبوا بناء على شعور وطني وليس تعيينا طائفيا من الحكومة .

وقد انتصر هذا الاتجاه المعارض لعزلة الأقباط في نهاية المطاف وصدر دستور 1923 خاليا من أي حكم يتعلق بالتمثيل النسبي للأقليات ومتضمنا كافة الأحكام الخاصة بكفالة المساواة في الحقوق للمصريين جميعا .

صاحب تلك الفترة إقرار بأن دين الدولة الرسمي هو الإسلامي، بناء على موافقة أغلبية اللجنة لاقتراح المفتي الشيخ محمد بخيت المطيعي. لكن الدستور قرر بوضوح حرية الاعتقاد الديني وهو ما اعتبره المطيعي “لا يمس دينا ولا يجرح عقيدة” .

المجالس النيابية

لما جرى إصدار دستور 1923، وجرى الإعداد لأول برلمان منتخب 1924، ظهرت من جديد فتنة تمثيل الأقباط، وقد تشكلت لجان حزب الوفد على عادته من المصريين بغير تمييز، فكان العنصر القبطي فعال وموجود بقوة بجميع المحافظات.

وقد رد سعد زغلول بخطبة عصماء، جاء منها : لولا وطنية في الأقباط وإخلاص شديد لتقبلوا دعوة الأجنبي لحمايتهم. ولجنوا الجاه والمناصب بدلا من الاعتقال والنفي.

وقد فاز الوفد بنصر ساحق بتلك الانتخابات وشكل معظم مقاعد البرلمان ، ولكن المؤامرات عجلت بسقوط وزارة الوفد الأولى ، وتولية أحمد زيور رئاسة الوزارة بقائمة تضم الأحرار وأنصار الملك ، وتم حل مجلس النواب المنتخب 1925 فانسحب “الدستوريون” وتحالفوا مع الوفد وشكلوا انتخابات ثالثة 1926 واستمر البرلمان حتى رحيل سعد زغلول بعدها بعام وتولية مصطفى النحاس زعامة الوفد، والتي جاءت بوزارة تم حلها أيضا بوزارة أحرار دستوريين عطلت الحياة النيابية حتى 1929 ولم تلبث أن سقطت وظهرت وزارة عدلي يكن التي شارك بها الوفد بنجاح كبير وقاطعها الأحرار الدستوريون .

وقد ظل حزب “الأحرار الدستوريون” كطائر شريد في السياسة المصرية، ورغم أن آباءه من مؤسسي الحركة الوطنية المصرية، لكن الأجيال اللاحقة ظلت تمنى بفشل ذريع في كل انتخابات حرة ، وكان الحنق قد اشتعل ضد حزب الوفد ذو الشعبية الجماهيرية العريضة، ووصل الأمر لأن تحالف الأحرار الدستوريون مع الملك لضرب الوفد ومرة ثانية تحالفوا لتعطيل البرلمان ذاته ومع ذلك كانت خسائرهم متوالية . وقد لعبوا كما يؤكد المفكر طارق البشري على الورقة الطائفية لهدم حزب الوفد وخاصة بعد رحيل زعيمه سعد زغلول؛ فقالوا متهكمين من خلال صحفهم أن أقباط الوفد يقودون مسلميه وعموم الشعب، وأن فخري عبدالنور يحيي ليالي رمضان بتلاوة القرآن ثم يأتي بالقسيس ليطهر البيت من آثار التلاوة!. وهو ما وصفه عباس العقاد الكاتب المخضرم ذو الميول الوفدية بأنه سلاح قذر مارسه “الأحرار” بشكل مكشوف وليس سريا، عبر توزيع منشورات تدعو إلى التفرقة بين المسلمين والقبط .

ورغم اصطفاف حزب الدستوريين خلف الشيخ علي عبدالرازق بأزمة كتابه “الإسلام وأصول الحكم” والذي ينفي أي علاقة للدين بالسياسة وإدارتها، تجدهم يكتبون عبر صحيفتهم “السياسة” أن مصر أجدر بأن تحفظ مكانة الخلافة في العالم الإسلامي! وللأسف فقد كان الدكتور محمد حسين هيكل هو رئيس تحرير الصحيفة وهو من كتب أن الأحرار يشعرون بالخطر حين يجد أكثرية المصريين أن القبط يمسكون بالحكم فتحل كارثة وطنية! وقد وصف عضو الحزب المستقيل أبادير حكيم أنه شاهد على انتحار الأحرار الدستوريين سياسيا.

في هذا الوقت الذي وضع “الأحرار” قبط مصر عدوا لهم، وصعدوا الحملة بعد تولي ويصا واصف رئاسة البرلمان 1928 وتصعيد دور مكرم عبيد بالحزب، والحقيقة أنهما كانا من المخلصين لسعد زغلول والحركة الوطنية ويرافقهم مصطفى النحاس ، وأن مجموع الأقباط بالوفد لم يتخطى 10% . وكان الأحرار في هذا الوقت يغضون الطرف عن نشاط البعثات التبشيرية الكاثوليكية والإنجيلية الأمريكية.

شهدت البلاد عام 1930 طرد لحكومة الوفد وانتخابات صورية جاءت بحكومة اسماعيل صدقي 1931، وظهر دستور جديد وألغي القديم، وأصبح المجال مفتوحا لسلطات الملك على حساب البرلمان والوزارة، واستعملت وسائل البطش ضد الوفد، وتم تأليف حزب الشعب .ثم في عام 1936 عاد العمل بالدستور وجرت انتخابات جديدة .

كان الوفد حريصا على إضفاء الطابع الوطني على مرشحيه بالانتخابات، لا الطائفي؛ وقد نجح مرشح الوفد بطرس حكيم في دائرة المراغة، في زمن سعد زغلول، وهي بلدة الشيخ المراغي. ولم تعرف مصر دوائر مغلقة على القبط ولا المسلمين، وإنما كان هناك بالطبع عوامل مؤثرة للنفوذ العائلي والمالي.

ونتيجة لذلك، فقد اضطرت بريطانيا للتنازل عن شرطها حماية الأقليات بتصريح 28 فبراير 1922، وذلك بمذكرة بريطانيا لرئيس وزراء مصر بمشروع معاهدة محمد محمود وهندرسون 1929 .