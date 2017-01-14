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"مهرجان مشروعي" يتفاعل مع أصحاب التوكتوك والدراجات النارية
توك توك

"مهرجان مشروعي" يتفاعل مع أصحاب التوكتوك والدراجات النارية

السبت، 14 يناير 2017 10:44 م
محيط - محمد منصور

على صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك تقدم  صفحة “مشروعى” احدى شركات غبور أوتو  لبيع التوكتوك  والدراجات النارية “مهرجان مشروعى” لجذب محبى وعشاق تلك الوسائل والتفاعل معهم .

أوضح مضمون المهرجان: لو عايز تكسب سماعات للتوكتوك بتاعك .. لازم تسمعنا أحلى كلام و تعملنا أغنية من مقطعين لمشروعي زي اللي في الفيديو و تكتبها في كومنت، و هيتم اختيار أحسن أغنية من إدارة صفحة مشروعي.

وأشار مسئولو المهرجان الى ان المسابقة ستنتهي يوم ٣١/١ و هيتم إعلان الفائز على صفحتنا .
ويتم التواصل مع الصفحة على الانترنت وجميع الاستفسارات عن برامج التقسيط والبيع وكذلك على رقم 16148

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