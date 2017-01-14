على صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك تقدم صفحة “مشروعى” احدى شركات غبور أوتو لبيع التوكتوك والدراجات النارية “مهرجان مشروعى” لجذب محبى وعشاق تلك الوسائل والتفاعل معهم .

أوضح مضمون المهرجان: لو عايز تكسب سماعات للتوكتوك بتاعك .. لازم تسمعنا أحلى كلام و تعملنا أغنية من مقطعين لمشروعي زي اللي في الفيديو و تكتبها في كومنت، و هيتم اختيار أحسن أغنية من إدارة صفحة مشروعي.

وأشار مسئولو المهرجان الى ان المسابقة ستنتهي يوم ٣١/١ و هيتم إعلان الفائز على صفحتنا .

ويتم التواصل مع الصفحة على الانترنت وجميع الاستفسارات عن برامج التقسيط والبيع وكذلك على رقم 16148