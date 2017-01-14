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البرادعي: القذافي كان له برنامج نووي "خايب"
معمر القذافي وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق

البرادعي: القذافي كان له برنامج نووي "خايب"

السبت، 14 يناير 2017 10:30 م

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق الدكتور محمد البرادعي، إن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي كشف للولايات المتحدة الأمريكية عن برنامجه النووي، فيما طلبت منه واشنطن ألا يخبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك.

وقال البرادعي، في الجزء الثاني من حواره مع برنامج “وفي رواية آخرى” على التلفزيون العربي، إن “القذافي” صرف ملايين الدولارات على إقامة برنامج نووي “خيبان”، مضيفا: “راح اتكلم مع أمريكا وبريطانيا وعرفهم ببرنامجه”.

وأضاف البرادعي، أن القذافي تفاخر أمامه بدعمه لعمليات إرهابية، وقال له: “شايف ليبيا الصغيرة دي بتعمل ايه؟”، كما كانت له تصرفات غريبة، منها أن البرادعي كان يحكي له عن حلف الناتو، فأمسك قلماً وورقة وطلب منه أن يمليه أسماء دول الحلف.

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