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البرادعي يرد على اعتذار توني بلير عن غزو العراق
جورج بوش توني بلير

البرادعي يرد على اعتذار توني بلير عن غزو العراق

السبت، 14 يناير 2017 10:16 م

دعا الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمحاسبة المسؤولين المتسببين في قتل المدنيين خلال غزو العراق في 2003، ورد على اعتذار رئيس وزراء بريطانيا عن الغزو، قائلا: “”أنت أسف فماذا تقول لمن قتلوا ومن دُمرت بلادهم”.

وأكد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن قرار غزو العراق في 2003 كان مُتخذ بعد هجمات سبتمبر 2001، وأراد تيار المحافظون الجدد في أمريكا “معاقبة دولة عربية أو مسلمة عشان ميكونوش تحت الوهم ان احنا كغرب دول ضعيفة”.

وأضاف البرادعي: “اختاروا العراق مش بس أنها ممكن تتضرب، وكان صدام قاعد بيطلع كل يوم بيانات ضد الغرب، قالك لا العراق الى حد كبير دولة علمانية وممكن تكون قاعدة لنشر الديموقراطية”، مشيراً إلى أنه أطلق على تيار تيار المحافظين الجدد بأمريكا اسم “المجانين الجدد”.

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