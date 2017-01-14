الإنتاج الحربي: 90 ألف منتج من الثلاجات بـ "حلوان للأجهزة المعدنية" سنوياالسبت، 14 يناير 2017 10:13 م
> طرح الثلاجة حلوان 360 بسعر 7250 جنيه
تستعد شركة حلوان للأجهزة المعدنية ، إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى لطرح الثلاجة ( حلوان 360 )، فى الأسواق مع نهاية الأسبوع الجارى، وذلك إيمانا من الوزارة بتشجيع التصنيع المحلى وتوفير فائض الطاقات الإنتاجية لديها فى التصنيع للمساهمة فى الحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة للبلاد وتحت شعار ” شجع المصرى “.
وحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت ، فإن خط إنتاج الثلاجات والديب فريزر حلوان 360 يعد الأضخم وأحدث خط إنتاج فى الشرق الأوسط طبقا للمواصفات القياسية والعالمية لخطوط التبريد ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف منتج سنويا .
من جانبه أكد المهندس درويش الجندى رئيس مجلس إدارة الشركة ، أن سعر الثلاجة حلوان 360 هو 7250 جنيه ، حيث تم عمل دراسة وافيه ﻷسعار السوق ومتطلباته حرصا على أن يكون سعر المنتج هو الأرخص فى الأسواق والأجود فى المواصفات ليكون منافسا قويا لمثيله من المنتج الأجنبى ، مشيرا إلى أن بعض الشركات العالمية ترفع أسعار السوق، لعدم توافر المنتج لديها فى الأساس بعد أزمة الاستيراد وعدم توافر العملة الصعبة .
وأكد درويش أن الثلاجة نوفروست حلوان 360 الـ 16 قدم تتميز بأنها صديقة للبيئة وحاصلة على أعلى مستوى كفاءة للطاقة A وأقل استهلاكا للكهرباء كما تتميز بكبر المساحة الداخلية حيث تسع 436 لتر، ولوحة ديجيتال للتحكم فى درجات الحرارة وبمكونات مانعة للبكتيريا ومانعه للضوضاء والجهد الكهربي لها 220 فولت إضافة إلى المظهر الجمالى المميز وبضمان 5 سنوات .
وأضاف أن الثلاجة ستكون فى جميع منافذ البيع الرئيسية بالهرم وروكسي وحلوان وطنطا والأسكندرية فور نزولها فى الأسواق فضلا عن توزيعها فى جميع منافذ بيع شركات الإنتاج الحربي ، لافتا إلى ان الشركة تحرص على توافر جميع منتجاتها فى باقي محافظات الجمهورية من خلال موزعين معتمدين.
وأوضح الجندى أن الشركة بها خدمة صيانة لجميع منتجاتها من خلال منافذ البيع كما يتم الرد على استفسارات وشكاوى المستهلكين خلال 24 ساعه من خلال الخط الساخن 19827، مشيرا إلى أن المصنع يدرس تصنيع الثلاجة 14 قدم لتغطية كافة متطلبات العملاء بسعر مناسب ، كما سيتم طرح العديد من الأجهزة المنزلية الأخرى فى الفترة المقبلة وتطوير بعض الأجهزة الموجودة لدى الشركة حاليا وطرحها بنفس الأسعار وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى لتغطية كافة متطلبات السوق وبأسعار فى متناول الجميع لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى .
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة»
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد الحاكم من ...Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
ضبط 3 من قيادات الإخوان بالبحيرة متهمين بالتحريض على العنف
تمكنت مباحث البحيرة من ضبط 3 من جماعة الإخوان، المطلوبين من النيابة العامة للتحقيق معهم فى اتهامات بالتحريض على العنف والتظاهر بدون تصريح. كانت حملة أشرف عليها ...Sat, 14 Jan 2017 12:14:02 GMT