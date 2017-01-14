> طرح الثلاجة حلوان 360 بسعر 7250 جنيه

تستعد شركة حلوان للأجهزة المعدنية ، إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى لطرح الثلاجة ( حلوان 360 )، فى الأسواق مع نهاية الأسبوع الجارى، وذلك إيمانا من الوزارة بتشجيع التصنيع المحلى وتوفير فائض الطاقات الإنتاجية لديها فى التصنيع للمساهمة فى الحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة للبلاد وتحت شعار ” شجع المصرى “.

وحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت ، فإن خط إنتاج الثلاجات والديب فريزر حلوان 360 يعد الأضخم وأحدث خط إنتاج فى الشرق الأوسط طبقا للمواصفات القياسية والعالمية لخطوط التبريد ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف منتج سنويا .

من جانبه أكد المهندس درويش الجندى رئيس مجلس إدارة الشركة ، أن سعر الثلاجة حلوان 360 هو 7250 جنيه ، حيث تم عمل دراسة وافيه ﻷسعار السوق ومتطلباته حرصا على أن يكون سعر المنتج هو الأرخص فى الأسواق والأجود فى المواصفات ليكون منافسا قويا لمثيله من المنتج الأجنبى ، مشيرا إلى أن بعض الشركات العالمية ترفع أسعار السوق، لعدم توافر المنتج لديها فى الأساس بعد أزمة الاستيراد وعدم توافر العملة الصعبة .

وأكد درويش أن الثلاجة نوفروست حلوان 360 الـ 16 قدم تتميز بأنها صديقة للبيئة وحاصلة على أعلى مستوى كفاءة للطاقة A وأقل استهلاكا للكهرباء كما تتميز بكبر المساحة الداخلية حيث تسع 436 لتر، ولوحة ديجيتال للتحكم فى درجات الحرارة وبمكونات مانعة للبكتيريا ومانعه للضوضاء والجهد الكهربي لها 220 فولت إضافة إلى المظهر الجمالى المميز وبضمان 5 سنوات .

وأضاف أن الثلاجة ستكون فى جميع منافذ البيع الرئيسية بالهرم وروكسي وحلوان وطنطا والأسكندرية فور نزولها فى الأسواق فضلا عن توزيعها فى جميع منافذ بيع شركات الإنتاج الحربي ، لافتا إلى ان الشركة تحرص على توافر جميع منتجاتها فى باقي محافظات الجمهورية من خلال موزعين معتمدين.

وأوضح الجندى أن الشركة بها خدمة صيانة لجميع منتجاتها من خلال منافذ البيع كما يتم الرد على استفسارات وشكاوى المستهلكين خلال 24 ساعه من خلال الخط الساخن 19827، مشيرا إلى أن المصنع يدرس تصنيع الثلاجة 14 قدم لتغطية كافة متطلبات العملاء بسعر مناسب ، كما سيتم طرح العديد من الأجهزة المنزلية الأخرى فى الفترة المقبلة وتطوير بعض الأجهزة الموجودة لدى الشركة حاليا وطرحها بنفس الأسعار وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى لتغطية كافة متطلبات السوق وبأسعار فى متناول الجميع لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى .