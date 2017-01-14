تحوم الشكوك حول امكانية لحاق شريف اكرامي حرس مرمي الاهلي ومنتخب مصر، بمباراة الفراعنة أمام مالي.

ويفتتح المنتخب مبارياته ببطولة افريقيا بمواجهة مالي يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الاولي من المجموعة الرابعة لكأس الامم الافريقية.

ولم يتمكن اكرامي من اكمال مران المنتخب الوطني الاول في الجابون اليوم السبت، بسبب تعرضه للاصابة بشد في العضلة الخلفية، ليغيب عن التقسيمة التي اجريت في ختام المران.

وخضع اكرامي لجلسات علاجية تحت اشراف الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب، ووضح الحارس كميات من الثلج علي قدمه المصابة.