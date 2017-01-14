بسهولة فائقة حقق فريق تشيلسي، على نظيره ليستر سيتي حامل اللقب بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت بملعب كينج باور معقل الأخير بالجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

وكان تشيلسي، الذي عادل رقم أرسنال في عدد الفوز المتوالي (13 انتصارًا) بالبطولة، سقط في الجولة الماضية أمام توتنهام بهدفين نظيفين.

أحرز أهداف البلوز، الإسباني ماركوس ألونسو “هدفين” في الدقيقتين (6، و51)، وأضاف مواطنه بيدرو رودريجيز الهدف الثالث في الدقيقة (71).

وارتفع رصيد تشيلسي، إلى 52 نقطة، بفارق 7 نقاط عن توتنهام الثاني، و8 عن أرسنال وليفربول، علمًا بأن الأخير، سيحل ضيفًا غدًا على مانشستر يونايتد، في ختام المرحلة.