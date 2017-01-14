قال الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه يمكن تلخيص حال العراق منذ 1991 حتى الآن في أن “الحكم السلطوي ينتهي به الحال لجماعة متطرفة كداعش”.

وأضاف البرادعي، في الجزء الثاني من حواره مع برنامج “وفي رواية آخرى” على التلفزيون العربي: “العالم العربي يتعامل مع قضاياه كمتفرج وهو جزء من عملية التدمير”.

وانتقد البرادعي من غزو العراق للكويت، قائلا: “رأينا كيف يغزو رئيس دولة عربية ويحتل دولة عربية أخرى”، مضيفا أن سوء إدارة المجتمع الدولي، وغياب العالم العربي كانت عناصر رئيسية فيما حدث.

وأكد البرادعي، أنه بعد الغزو العراقي للكويت في 1991، قرر مجلس الأمن منح سلطات التفتيش صلاحيات واسعة للتفتيش في العراق، لتجريده من أي أسلحة نووية وبيولوجية وكيمياوية، متابعا: “بعد غزو الكويت كان فيه حالة غضب مبرر في كل مكان من راجل طاغية احتل بلد محاورة”.