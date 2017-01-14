أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، توقيع خمسة اتفاقيات جديدة للانضمام إلى نظام وقف الأعمال العدائية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي التجمعات السكنية المأهولة التي يشملها الاتفاق إلى 1120.

وقال المركز، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/ - إنه جرى توقيع خمس اتفاقات جديدة للانضمام إلى نظام وقف إطلاق النار، بينها 3 في دمشق و2 في اللاذقية، بحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

وأضاف البيان أن “عدد التجمعات السكنية المأهولة التي انضمت لعملية المصالحة في سوريا زادت إلى 1120”، فيما أشارت “تاس” إلى استمرار الجهود لتوسيع نظام العمليات العدائية على مستوى القلمون الشرقي بريف دمشق.