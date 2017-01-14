حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ضيفه ريال بيتيس 1-0، على ملعب فيسنتي كالديرون، ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لاعب الوسط الأرجنتيني نيكولاس جايتان لأصحاب الأرض، مع بداية اللقاء في الدقيقة الثامنة.

وبهذه النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 34 نقطة انفرد بها بالمركز الرابع في جدول الليجا، بفارق 4 نقاط عن فياريال الخامس والذي سيحل ضيفا على ديبورتيفو لاكورونيا الليلة، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.