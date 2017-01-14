حددت حكومة بلدية بكين، اليوم السبت، سقف تعداد سكانها بـ22 مليون نسمة لعام 2017 حتى تتمكن من تحقيق مخططها للوصول بعدد السكان، الذي تجاوز 21 مليون في 2015، إلى 23 مليون فقط في عام 2020.

وقررت البلدية تخصيص مبلغ 10 مليارات يوان (45ر1 مليار دولار أمريكي) من ميزانيتها المحلية لتأسيس صندوق للمساهمة في تمويل خطتها لتحسين برامجها الخاصة بـ”الحضرنة” وبنقل عدد من أماكن العمل غير الأساسية، من ضمنها بعض المصانع والمراكز اللوجستية وبعض أسواق الجملة، إلى مناطق خارج العاصمة.

وفي تقرير قدمه عمدة بكين بالإنابة كاي تشي لمجلس النواب المحلي لبلدية بكين خلال جلسته الافتتاحية اليوم، جاء أن خطة البلدية الخاصة بالحضرنة ستتضمن إزالة العديد من المباني غير المرخصة ونقل أو تحديث نحو 158 سوقا ومركزا لوجيستيا.

كما أعلن رئيس لجنة الإصلاح والتنمية في البلدية لو يان، في تصريح أمام المجلس، أن بلدية بكين تعتزم إنفاق أكثر من 22ر18 مليار يوان (6ر2 مليار دولار أمريكي) لمكافحة تلوث الهواء في العاصمة الصينية في عام 2017، منوها بأنها نجحت في أن تخفض استخدام الفحم بمقدار مليوني طن العام الماضي.

وأشار إلى أن نحو 700 قرية تابعة للبلدية ستتحول من استخدام طاقة الفحم إلى الطاقة النظيفة في عام 2017، وسيتم تقليل إجمالي استخدام الفحم في العاصمة بنسبة 30% ليصل إلى 7 ملايين طن، وسحب 300 ألف سيارة قديمة بشكل تدريجي، كما سيتم إغلاق 500 مصنع ملوث للبيئة وسيتم تطوير 2560 مصنعا آخر للوصول إلى المعايير الأفضل في حل مشكلة التلوث.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية الصينية، كانت سلطات بلدية بكين أعلنت منذ نحو أسبوع تشكيل قوة خاصة من الشرطة تكون مسئولة عن الحفاظ على البيئة في أحياء العاصمة التي يبلغ عددها 16 حيا، متعهدة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة التلوث الهوائي في العام الجديد.