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محافظ الإسكندرية: تخصيص 54 فدانا لإقامة مشروع مأوى الصيادين
محافظ الاسكندرية طارق المهدي

محافظ الإسكندرية: تخصيص 54 فدانا لإقامة مشروع مأوى الصيادين

السبت، 14 يناير 2017 09:35 م

أكد محافظ الإسكندرية رضا فرحات ، أن تطوير المناطق غير الآمنة وداهمة الخطورة بحي غرب يعد من الأولويات، لاحتوائه العدد الأكبر من المناطق العشوائية المهددة لحياة المواطنين.

وكشف فرحات عن تخصيص نحو 54 فدانا لإقامة المشروع الحضري لمنطقة مأوى الصيادين بحي غرب، والذي يشمل مجمع سكني متكامل به منطقة خدمية بمسطح 10 أفدنة ومستشفى سعة 200 سرير ومسجد ومركز شباب ومكتب بريد ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية وخدمية.

وكان محافظ الإسكندرية قد وقع وقائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء محمد لطفي ونائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات أحمد درويش، بروتوكول ثلاثي بين القوات المسلحة المصرية والمحافظة وصندوق تطوير العشوائيات لإنشاء مشروع “بشاير الخير3” بمنطقة مأوى الصيادين بحي غرب، وذلك على غرار المشروع القومي “بشاير الخير 1” بمنطقة غيط العنب والذي افتتحه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.

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