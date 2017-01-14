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لاعب غينيا بيساو: حققنا إنجازا بالتعادل مع الجابون في افتتاح أمم إفريقيا
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لاعب غينيا بيساو: حققنا إنجازا بالتعادل مع الجابون في افتتاح أمم إفريقيا

السبت، 14 يناير 2017 09:37 م

قال فريدريك مندي لاعب منتخب غينيا بيساو، إن فريقه حقق انجازا كبيرا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع منتخب الجابون صاحب الأرض بهدف لكل فريق في افتتاح منافسات بطولة الأمم الإفريقية (الجابون 2017).

وأكد لاعب غينيا بيساو في تصريح بعد المباراة - أن هذا التعادل في بداية المشوار سيعطينا دفعة قوية لنقدم الأفضل لدينا.. ونعلم أن الفرق الأخرى تعتبر منتخبنا الحصان الأسود ولكننا نثق في قدراتنا ولدينا الطموح وسنقاتل في كل مباراة لنسعد شعبنا.

وأضاف اللاعب لابد من توجيه الشكر إلى جماهيرنا التي شجعتنا في المدرجات وأعدهم بإننا سنبذل أقصى جهد لنهديهم الفرحة دائما.

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