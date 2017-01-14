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أبو تريكة عن إيفونا: "لم يقدم الأداء المنتظر منه أمام غينيا بيساو"
ايفونا

أبو تريكة عن إيفونا: "لم يقدم الأداء المنتظر منه أمام غينيا بيساو"

السبت، 14 يناير 2017 09:22 م
محيط - أحمد عبد الخالق

قال النجم محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب المصري المعتزل، إن ماليك إيفونا مهاجم المنتخب الجابوني لم يقدم الأداء المنتظر منه أمام غينيا بيساو.

وكان المنتخب الجابوني قد تعادل مع نظيره غينيا بيساو بهدف لكل منهما في لقاء افتتاح بطولة الأمم الأفريقية في نسختها الحادية والثلاثون والمقامة حتى 5 فبراير القادم.

وأضاف “الماجيكو”، أن إيفونا لم يستغل مراقبة لاعبي غينيا لزميله إيميريك أوباميانج، والاقتراب أكثر لمنطقة جزاء الخصم ومحاولة تشكيل خطورة على مرماه.

وكان أوباميانج قد سجل هدف منتخب الجابون في الدقيقة 52 من عمر اللقاء قبل أن يتعادل منيديز نجم غينيا بيساو برأسية قاتلة في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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