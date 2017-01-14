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تسريب لممدوح حمزة:"عايزين أمريكا تعمل انقلاب داخل الجيش المصري"
ممدوح حمزة

تسريب لممدوح حمزة:"عايزين أمريكا تعمل انقلاب داخل الجيش المصري"

السبت، 14 يناير 2017 09:20 م

 
أذاع الإعلامي أحمد موسى تسريبا للمهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، وشخص يدعى إبراهيم فوزي، يتحدثان فيه عن ضرورة تدخل أمريكا بعد ثورة يناير؛ لعمل انقلاب داخل الجيش.

وأضاف حمزة، خلال التسريبات، المذاعة على برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «جايبين عصام شرف وحكومة كلها عواجيز، اللى عملوه ده هيبقى دبح»، متابعا: «ميدان التحرير أصبح مكانا للدعارة وتعاطي المخدرات».

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