حوَّل بنفيكا تأخره بثلاثة أهداف نظيفة، أمام ضيفه بوافيستا، للتعادل (3-3)، في المباراة التي جرت اليوم السبت، بالمرحلة الـ17 من الدوري البرتغالي.

تقدم بوافيستا، بـ3 أهداف نظيفة، سجلها لوري ميدييروس، ولوكاس دي ليما، واندريه شيمبري في الدقائق (14، و20، و25).

وتعادل لبنفيكا كل من كوستاس ميتروجولو، في الدقيقة (41)، وجوناس جونالفيز أوليفيرا من ركلة جزاء في الدقيقة (53)، وفابيو اسبينيو، لاعب بوافيستا، بالخطأ في مرماه في الدقيقة (67).

ورفع بنفيكا، رصيده إلى 42 نقطة، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري، فيما رفع بوافيستا رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة ثانية، سجل فريديريكو فينانسيو، هدفًا في الدقيقة (86) قاد به فريقه فيتوريا سيتوبال للفوز على ناسيونال ماديرا.

ورفع فيتوريا سيتوبال، رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد ناسيونال ماديرا عند 12 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.