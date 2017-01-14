خسر المنتخب التونسي لكرة اليد، للمرة الثانية على التوالي في بطولة العالم الخامسة والعشرين المقامة حاليا بفرنسا وخسر أمام نظيره الإسباني 21-26، اليوم السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

وكان المنتخب التونسي قد استهل مسيرته في البطولة بعرض قوي أيضا أمام المنتخب المقدوني لكنه خسر 30-34.

وخلال مباراة اليوم، أنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول لصالحه 12-10، ثم حافظ الفريق على تقدمه في الشوط الثاني ووسع الفارق حتى حسم اللقاء لصالحه.

واضاع المنتخب التونسي فرصة تقليص الفارق الى هدف وحيد في اكثر من مناسبة وفي المقابل نجح المنتخب الاسباني في ترفيع الفارق من جديد بواسطة كاليلاس وديدشيباياف في اكثر من مناسبة لتنتهي المباراة على نتيجة 26 - 21 للاسبانيين رغم المردود المتميز الذي قدمه نسور قرطاج وفي مقدمتهم الحارس مكرم الميساوي الذي نال جائزة افضل لاعب في المباراة .

ويعتبر هذا الفوز هو الثاني على التوالي للماتادور الإسباني في البطولة الحالية بعدما تغلب على نظيره الأيسلندي 27-21 أول أمس الخميس.