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العفو الرئاسي:أعداد الشباب فى القائمة الثانية ستتخطى الـ400
اسامة الغزالى حرب

العفو الرئاسي:أعداد الشباب فى القائمة الثانية ستتخطى الـ400

السبت، 14 يناير 2017 09:07 م

أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس لجنة العفو الرئاسى عن الشباب المحبوسين إنه حرص على التحفظ فى التصريحات الإعلامية حول نشاط لجنة فحص حالات الشباب المحبوسين.

وأردف الغزالى حرب فى حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، أن القائمة المعدة لحلات الشباب المحبوسين عددها أكثر من القائمة الأولى، لافتاً إلى أن العدد قد يتخطى الـ400 شاب، مؤكداً أن تلك الأعداد هى المقترحة.

وتابع: “آمل أن يكون فى هذا الأسبوع انفراجة”.

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