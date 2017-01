قد تكون أفضل الأشياء في الحياة مجانية، لكن هذا لا يعني أنك لن تدفع وقتاً وجهداً ودأباً للحصول عليها، يصبح هذا جلياً عندما يتعلق الأمر بتعلم المهارات الحياتية الهامة.

طرح أحد مستخدمي موقع Quora سؤالاً ليتأكد أي المواهب تستحق الاستثمار في الحياة، وكتب “ما هي أصعب المهارات تعلماً وأكثرهم نفعاً؟”، ونحن هنا نسلط الضوء على بعض النماذج من هذه الإجابات، بالإضافة إلى بعض المهارات القليلة الأخرى التي ظننا أنها مهمة، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية:

1- التعاطف

كتبت كاميا تايلور “من الممكن أن تكون أكثر الناس تهذيباً ونبوغاً وثروة في العالم أجمع، لكن إن لم تكن تهتم بالبشر أو تتعاطف معهم، فأنت لا شيء سوى مريض نفسي”.

2- إدارة الوقت

تعتبر إدارة الوقت الناجحة واحدة من أكثر المهارات التي يقدرها أصحاب العمل، فمن المهم أن تجد النظام الخاص بك والذي يوصلك لأن تصبح دقيقاً في مواعيدك وتتمسك به، حسب ما قالت ألينا جرزيجورزيفسكا.

وكتبت أيضاً “كان أصعب شيء عليّ تعلمه هو كيفية وضع خطة، لم تكن المشكلة في تتبع ما خططت له، ولكنها كانت في عمل تلك الخطة المتلاحمة التي يمكنني فعلاً إتمام كل المهام الموجودة بها في مواعيدها”.

3- السيطرة على النوم

يوجد الكثير من الوصفات للحصول على نوم جيد غالباً من الصعب اتباعها، لكن بغض النظر عن الطريقة التي ستختارها، قد يساعدك الحفاظ على بعض الطقوس في ضمان ليالي مريحة، أوضحت العديد من الدراسات أن الالتزام بجدول النوم الخاص بك، يسهل عليك الخلود إلى النوم مما يحسن المزاج.

4- طلب المساعدة

كتبت لويس كريستي “قيل لي مرة خلال مقابلة توظيف “لن تتمكني من الحصول على هذه الوظيفة إذا كنت لا تستطيعين طلب المساعدة عندما تحتاجينها”، وأضافت “أجبت بكل تلقائية “أستطيع”، فيما بعد عرفت أن الشخص السابق الذي تولى هذه الوظيفة، أضاع الكثير من الوقت لأنه كان في ورطة ولكنه رفض الاعتراف ولم يطلب المساعدة”.

تقول كريستي إن معرفة الوقت الذي تحتاج فيه للمساعدة، ومن ثم تطلبها من شخص آخر، هو شيء صعب التعلم بالفعل، لأن لا أحد يريد أن يُنظر إليه باعتباره ضعيفاً، أو غير كفء، لكن أوضحت دراسة حديثة أجريت في مدرسة هارفارد لإدارة الأعمال أن فعل هذا يجعلك تبدو أكثر قدرة وليس أقل. وطبقاً لمؤلفي الدراسة، عندما تطلب من الناس النصيحة، فأنت تقدر ذكاءهم وخبرتهم، مما يزيد فرصتك لتكسبهم إلى صفك.

5- الاستقامة

كتب خليل سيد، سواء كنت تطبق تجربة نظام جديد للتدريب، أو تذاكر من أجل اختبارات الالتحاق بمدرسة القانون، أو العمل على مشروع مهم، تعد الاستقامة أحد العوامل الحيوية للحفاظ على أي نوع من أنواع النجاح، عادة ما يتوقف الناس عن العمل بجد عندما يصلون إلى القمة، في حين أن الحفاظ على القمة يتطلب العمل بجدية أكثر وأن يكونوا أكثر استقامة في عملهم.

6- الحديث الإيجابي مع النفس

كتبت شوبيت سنجال “بالتأكيد لا يهم رأي الناس بك، ولكن رأيك أنت في نفسك يهم بالطبع، ستستغرق الكثير من الوقت لتصل لتلك الدرجة من الثقة في النفس حتى تؤمن بنفسك، في الوقت الذي لا يؤمن أحد بك فيه”، لكن على النقيض، من الممكن أن يكون الحديث الإيجابي مع النفس حديثاً سلبياً، والذي يمكنه أن يزيل ثقتك بنفسك شيئاً فشيئاً، وفقاً لما قالت بيتسي ميرز المديرة المؤسسة لمركز المرأة والعمل بجامعة بنتلي.

7- اهتم بشؤونك الخاصة

كتبت أروشي شارما “يستغرق الأمر عصوراً حتى تتمكن من تعلم وإتقان هذا”، أن تحشر أنفك في شؤون الآخرين ليس بالأمر المفيد، بل إنه يضيع الكثير من الوقت والموارد المتاحة. وأضافت “ليس لديك أي حق أن تدلي برأيك في مكان لا يرغب في رأيك، حتى لو كنت آخر الرجال الصالحين على الأرض”.

8- أن تعلم متى يتوجب عليك الصمت، وتصمت فعلاً

كتبت روشنا نذير “لا يمكنك أن تمضي في الحياة وأنت تئن بشأن كل شيء لا يروق لك بهذا العالم، في بعض الأحيان تحتاج فقط أن تلتزم الصمت”، هناك الكثير من المواقف التي يكون فيها الصمت هو طريق عليك أن تسلكه. وكتبت أنوشا جانا “عندما نكون غاضبين، أو منزعجين، أو مثارين، أو يتملكنا الغيظ، فإننا نصرح بكل ما يجول في خاطرنا” وبعدها، عادة ما يتملكك الشعور بالندم، الإبقاء على فمك مغلقاً عندما تكون غاضباً، هو واحد من أقيم المهارات التي يمكنك أن تتعلمها، وأصعبها بالطبع.

9- الاستماع

يقول ريتشارد كاريجا إنه بعد أن يغلق المرء فمه عليه أن يستمع، وقالت نيكول ليبكين، مؤلفة كتاب “What Keeps Leaders Up At Nights” في حوار سابق لها مع موقع Business Insider “يصبح معظمنا متخماً ومشغولاً جداً في بيئة العمل بسبب الرسائل الفورية ورنات الهاتف. أقصد أن عقلنا يستطيع أن يتحمل فوق كل هذا القدر من المعلومات قبل أن ينفجر”، إحدى نصائح الاستماع الفعال هي تكرار ما سمعته للطرف الآخر. إذ تقول نيكول “ستكون الأمور أسهل بكثير، إذا كان الجميع على قاعدة واحدة”.

10- مقاومة النميمة

كتب جاسون تي ويدجاجا “أهم شيء في الحياة بالنسبة لي، هو العلاقات، وأهم شيء في بناء العلاقات والحفاظ عليها هو الثقة”، وأضاف أنه من أسهل الطرق لتفقد هذه الثقة هي أن تغتاب الآخرين في ظهورهم.

يقول ويدجاجا إن تعلم هذا هو أمر صعب للغاية، لأنه يعني أنك ستفقد إحدى المحادثات المحتملة الهامة، وأن تبعد نفسك عن بعض الأشخاص المؤثرين، وستضطر لإخبار بعض الأشخاص بشكل مرتبك “آسف للمقاطعة، ولكني لا أريد أن أعرف هذا فعلاً، هل يمكننا الخوض في حديث غيره؟”، وأضاف “ولكن حافظ على هذا، وستحصل على مكافأتك التي لا تقدر بثمن، إنها الثقة”.

11- الأمانة

أن تكون صادقاً تماماً مع الناس، قد يكون غريباً بعض الشيء، ولكن ليس لمجرد أنك لا تملك أي تعليق لطيف لتقوله، فلا يعني هذا أنك عليك أن تصمت، يعتبر شيرل ساندبيرج، مدير العمليات في فيسبوك، أحد أنصار فكرة الصراحة المطلقة، وهو هذا النقد الذي يقف على الخط الفاصل بين الاهتمام بالناس شخصياً، والرغبة في إبعادهم، عندما تقول الصراحة المطلقة عليك تذكر هذا الإختصار م م ف ش ش: يجب أن تكون الصراحة المطلقة: متواضعة، مفيدة، فورية، شخصية، غير مهينة لشخصه.

12- أن تحيا في لحظتك الحالية

وفقاً لمات كيلينجزورث الذي يُجري أبحاثاً عن السعادة، إننا نميل للتركيز على شيء آخر غير الموجود في لحظتنا الحالية. إذ يقول إن الناس يفكرون في أشياء غير التي يفعلونها في الوقت الحالي حوالي 47% من وقتهم. وهذا يضر بسعادتنا، ويقول أيضاً، “يكون الناس أقل سعادة عندما يتجول عقلهم بعيداً عما يفعلونه. على سبيل المثال، لا يحب الناس رحلة الذهاب إلى العمل. إذ يعتبر واحداً من أقل نشاطاتهم متعة، وعلى الرغم من هذا فإنهم يصبحون سعداء من داخلهم إذا ركزوا على هذه الرحلة أكثر من تفكيرهم في أي شيء آخر، سيكون أمراً مذهلاً”.

13- السيطرة على أفكارك

كتب مارك جيفرت، لكي تفعل ما تريد فعله، وتنجز ما تريد إنجازه، فأنت تحتاج لتوجيه أفكارك بطريقة واعية، ويقول “التحدي هو أننا نتاج خبراتنا السابقة، وكذلك كل أفكارنا هي نتيجة لنفس الشيء. ولكن الماضي لا يساوي المستقبل”.

14- تعلم لغة جديدة

لن تقتصر منافع هذه المهارة على فتح المجال أمام محادثات جديدة أو فرص وظائف جديدة، قال بيلاش سيجي، مؤسس موقع Metaphor English والرئيس التنفيذي لمدونات Balázs Csigi، إنه باعتبار اللغة المجرية هي لغته الأم “كانت إجادة اللغة الإنكليزية بمثابة هبة عظيمة لحياتي، كأني حصلت على عقلية جديدة، ومشاعر جديدة، وطريقة جديدة للتفكير”، ويمكنك قول هذا على تعلم أي لغة جديدة، يقول سيجي إن مفتاح تعلم أي لغة هو الإلمام بكل صغيرة في ثقافتهم، ليس بالأمر السهل، ولكنه بالتأكيد يستحق العناء.

15- الحديث أمام الجمهور

قد يكون الحديث أمام جمع أمراً صعب التعلم جداً بالنسبة لكثيرين، حتى رجل الأعمال الأميركي العملاق وارين بافيت، يقول إنه في إحدى المرات كان مرعوباً جداً من الكلام أمام العامة لدرجة أنه أصيب بالغثيان.

وأخبر بافيت في حديث له مع أليس شرودر التي كتبت سيرته الذاتية في كتاب “كرة الثلج: وارين بافيت وإدارة شؤون الحياة “في الواقع، رتبت حياتي كلها بطريقة لا تجعلني أضطر للمثول أمام أي شخص”، استغرق الأمر إلقاء الكثير من الخطب أمام زميله في دورة الخطابة ديل كارنيجي، حتى تغلب على مخاوفه أخيراً، يقول بافيت “بعضها مجرد ممارسة، فقط افعل هذا وتدرب عليه. لقد نجحت. كانت هذه أهم درجة علمية لدي”.