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النرويج تهزم روسيا في مونديال فرنسا لكرة اليد
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النرويج تهزم روسيا في مونديال فرنسا لكرة اليد

السبت، 14 يناير 2017 08:58 م

حقق منتخب النرويج لكرة اليد رجال فوزًا غاليًا على نظيره الروسى بنتيجة 28-24 ضمن منافسات مرحلة المجموعات لكأس العالم لكرة اليد المقامة حاليًا بفرنسا.

بهذا الفوز رفع منتخب النرويج رصيده الى 4 نقاط بعد الفوز فى المبارة الأولى امام بولندا 22-20 ، بينما تجمد رصيد الدب الروسى الى 2 بعد فوزه فى المبارة الاولى على منتخب اليابان بنتيجة 39 -29.

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