حقق منتخب النرويج لكرة اليد رجال فوزًا غاليًا على نظيره الروسى بنتيجة 28-24 ضمن منافسات مرحلة المجموعات لكأس العالم لكرة اليد المقامة حاليًا بفرنسا.

بهذا الفوز رفع منتخب النرويج رصيده الى 4 نقاط بعد الفوز فى المبارة الأولى امام بولندا 22-20 ، بينما تجمد رصيد الدب الروسى الى 2 بعد فوزه فى المبارة الاولى على منتخب اليابان بنتيجة 39 -29.