فتح باب التحويل لحاجزى الاسكان الاجتماعي بالإعلان الثامن غداالسبت، 14 يناير 2017 09:00 م
> مدبولى: التحويل مفتوح لمدن 6 أكتوبر والعبور وبرج العرب الجديدة والعاشر حتى 15 فبراير المقبل
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن غداً الأحد، الموافق 15 يناير الجارى، هو أول أيام فتح باب التحويل لحاجزى الإعلان الثامن بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الشرقية)، إلى المدن الجديدة التابعة لمحافظاتهم، والتى يوجد بها وحدات جاهزة للتسليم، وذلك بالأماكن التى شهدت زيادة فى عدد المتقدمين، وندرة فى الأراضى المتوافرة، موضحاً أن هذا القرار يأتى فى إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، واستيعاب جميع الحاجزين، المنطبق عليهم الشروط، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز.
وقال الوزير: يتقدم المواطن بصفة شخصية إلى مقر جهاز المدينة التى سيتم نقل الرغبة إليها ابتداء من غد الأحد الموافق 15/1/2017 وحتى 15/2/2017، مع تقديم شهادة مُحدثة لإثبات الدخل، وقد سبق نشر إقرار تعديل الرغبة بالصحف، موضحا أنه فى حالة زيادة عدد المحولين عن الوحدات يتم الترتيب طبقاً للأولوية الآتية: المتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب، مع ترتيب كل قائمة طبقاً للأصغر سناً.
وحول المدن المُتاح التحويل لها، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: فى محافظة الجيزة، يتم التحويل لمدينة 6 أكتوبر، وذلك للحاجزين بالمناطق التالية: (حى الوراق – منشية البكارى – كرداسة – الواحات البحرية – أبوالنمرس)، وفى محافظة القليوبية، يتم التحويل لمدينة العبور، وذلك للحاجزين بمنطقتى بهتيم، وشبرا الخيمة، وفى محافظة الإسكندرية، يتم التحويل لمدينة برج العرب الجديدة، وذلك للحاجزين بمنطقة مرغم قبلى، وفى محافظة الشرقية، يتم التحويل لمدينة العاشر من رمضان، وذلك للحاجزين بالمناطق التالية: (ههيا – فاقوس- مشتول السوق – مركز الزقازيق – بلبيس – كفر صقر).
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة»
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد الحاكم من ...Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
ضبط 3 من قيادات الإخوان بالبحيرة متهمين بالتحريض على العنف
تمكنت مباحث البحيرة من ضبط 3 من جماعة الإخوان، المطلوبين من النيابة العامة للتحقيق معهم فى اتهامات بالتحريض على العنف والتظاهر بدون تصريح. كانت حملة أشرف عليها ...Sat, 14 Jan 2017 12:14:02 GMT