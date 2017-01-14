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فتح باب التحويل لحاجزى الاسكان الاجتماعي بالإعلان الثامن غدا
الاسكان الاجتماعى

فتح باب التحويل لحاجزى الاسكان الاجتماعي بالإعلان الثامن غدا

السبت، 14 يناير 2017 09:00 م
محيط

> مدبولى: التحويل مفتوح لمدن 6 أكتوبر والعبور وبرج العرب الجديدة والعاشر حتى 15 فبراير المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن غداً الأحد، الموافق 15 يناير الجارى، هو أول أيام فتح باب التحويل لحاجزى الإعلان الثامن بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الشرقية)، إلى المدن الجديدة التابعة لمحافظاتهم، والتى يوجد بها وحدات جاهزة للتسليم، وذلك بالأماكن التى شهدت زيادة فى عدد المتقدمين، وندرة فى الأراضى المتوافرة، موضحاً أن هذا القرار يأتى فى إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، واستيعاب جميع الحاجزين، المنطبق عليهم الشروط، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز.
وقال الوزير: يتقدم المواطن بصفة شخصية إلى مقر جهاز المدينة التى سيتم نقل الرغبة إليها ابتداء من غد الأحد الموافق 15/1/2017 وحتى 15/2/2017، مع تقديم شهادة مُحدثة لإثبات الدخل، وقد سبق نشر إقرار تعديل الرغبة بالصحف، موضحا أنه فى حالة زيادة عدد المحولين عن الوحدات يتم الترتيب طبقاً للأولوية الآتية: المتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب، مع ترتيب كل قائمة طبقاً للأصغر سناً.

وحول المدن المُتاح التحويل لها، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: فى محافظة الجيزة، يتم التحويل لمدينة 6 أكتوبر، وذلك للحاجزين بالمناطق التالية: (حى الوراق – منشية البكارى – كرداسة – الواحات البحرية – أبوالنمرس)، وفى محافظة القليوبية، يتم التحويل لمدينة العبور، وذلك للحاجزين بمنطقتى بهتيم، وشبرا الخيمة، وفى محافظة الإسكندرية، يتم التحويل لمدينة برج العرب الجديدة، وذلك للحاجزين بمنطقة مرغم قبلى، وفى محافظة الشرقية، يتم التحويل لمدينة العاشر من رمضان، وذلك للحاجزين بالمناطق التالية: (ههيا – فاقوس- مشتول السوق – مركز الزقازيق – بلبيس – كفر صقر).

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