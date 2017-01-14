يستضيف صالون المتنبي الذي تنظمه حركة الإعلام الإيجابي يوم الأحد المقبل الخامس عشر من يناير الجاري الفنانة الكبيرة إلهام شاهين للحديث عن مشوارها الفني وتجربتها السينمائية الأخيرة في فيلم ” يوم للستات”.

كما يتناول الحديث الذي يشارك فيه لفيف من الصحفيين والإعلاميين النقاد والشخصيات العامة علاقة التأثير والتأثر بين السينما والمجتمع.

