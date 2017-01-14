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تعرف على التشكيلة الرسمية للقاء الكاميرون وبوركينا فاسو بأمم أفريقيا
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تعرف على التشكيلة الرسمية للقاء الكاميرون وبوركينا فاسو بأمم أفريقيا

السبت، 14 يناير 2017 08:50 م

يلتقي المنتخب الكاميروني بعد قليل بنظيره فريق بوركينا فاسو, وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية ( الجابون 2017 ), في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” دانجوندجي “.

ويسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز في أولى مبارياتهم في البطولة

وأعلن كلا من مدربي المنتخبين تشكيلة فرقهم التي جاءت على النحو التالي:

الكاميرون :

في حراسة المرمى: أوندوا

في الدفاع: ايونغو ، تيكيو، مابوكوا، نغاديو.

في الوسط: سياني، ماندجيك، باوسوغو، نجي.

في الهجوم: زوا، موكانديو.

بوركينا فاسو:

في حراسة المرمى: كوفي.

في الدفاع : مالو ، كوني، دايو، كوليبالي.

في الوسط : كابوري، توراوري، بيترويبا، ناكولما.

في الهجوم، اليان تراوري، بيرتراند ترواوري.

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