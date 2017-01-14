وقع اختيار اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية على اللاعب مينديز لوبيز نجم منتخب غينيا بيساو، كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الجابون في افتتاح البطولة المقامة على أرض “الأخير”.

وخطف منتخب غينيا بيساو تعادلًا أمام الجابون بهدف لكل فريق، في نهاية المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب «دانجوندجي» في افتتاح النسخة الـ31 من البطولة.