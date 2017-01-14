 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 08:34 مساءً
روابط سريعة
لاعب غينيا بيساو الأفضل في لقاء الجابون بإفتتاح أمم أفريقيا
C2JnYFiVQAArod_

لاعب غينيا بيساو الأفضل في لقاء الجابون بإفتتاح أمم أفريقيا

السبت، 14 يناير 2017 08:47 م
محيط - أحمد عبد الخالق

وقع اختيار اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية على اللاعب مينديز لوبيز نجم منتخب غينيا بيساو، كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الجابون في افتتاح البطولة المقامة على أرض “الأخير”.

وخطف منتخب غينيا بيساو تعادلًا أمام الجابون بهدف لكل فريق، في نهاية المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب «دانجوندجي» في افتتاح النسخة الـ31 من البطولة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3