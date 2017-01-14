للمقبلات على الزواج.. ابتعدي عن هذا الرجل فوراًالسبت، 14 يناير 2017 08:54 م
إن كنتِ في موعد مع حبيبك، حاولي أن تنتبهي لبعض العلامات في تصرفاته، التي قد تدقُّ لديك ناقوسَ الخطر.
جميعنا لدينا عيوب، إلا أن بعض منها قد يضر بالآخرين لتصبح غير مقبولة، خاصة أنه توجد بعض السلوكيات التي تصدر عن الرجل أمام حبيبته، التي من الممكن أن تُنذرك بعيوبه التي لا يمكن غضُّ النظر عنها والتعايش معها، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية:
1. المثالية الزائدة
الرجل الذي يعرف ماذا ومتى عليه القيام بأي تصرف هو رجل مثالي لأي علاقة، في المقابل يجب أن تحذري من الرجل الذي يتصنع المثالية منذ الموعد الأول، فإذا ما حاول الرجل التباهي بنفسه، وبطريقة أكله، وبلباسه وتسريحة شعره وجسمه، فعليك حينها أن تضعيه في القائمة السوداء منذ البداية.
2. يتحدث بشكل سيئ عن حبيبته السابقة
من الجميل أن يتحدث الرجل في الموعد الأول عن تجاربه السابقة وذكرياته، إلا أن التحدث بشكل سيئ عن الشريك السابق يعد من علامات العدوانية والطفولية، بالإضافة إلى عدم القدرة على التجاوز والمسامحة، وعلى الأرجح، سيتحدث هذا الشخص عنك بنفس الطريقة لفتاة أخرى إن لم يقدر لكما الاستمرار معاً.
3. لوم الآخرين على فشله
هذا النوع من الرجال غير قادر على تحمل مسؤولية أفعاله، وسيعمل على تحميلك المسؤولية في المستقبل في حال فشل علاقتكما، مما يؤكد أنه غير صالح ليكون شريكاً جيداً، فالرجل الطبيعي يعتبر الفشل أمراً وارداً في العلاقات وفي مجالات الحياة الأخرى، لذلك فإن فشل تجربة ما لا يعني الهروب والاستسلام واعتبار كل الناس سيئين.
4. “محدث النعمة”
الشخص الثري لا يلتجئ إلى الحديث كثيراً عن ثرائه للآخرين، فإذا لاحظتِ أه يتطرَّق كثيراً إلى الحديث عن الجودة العالية لملابسه وغيرها من التفاصيل، على غرار السفر إلى موريشيوس والتسوق من ميلانو، فيجب توخي الحذر منه، حيث إنه من الممكن أن يكون مخادعاً.
5. النظر باستمرار إلى الهاتف
في العالم الحديث يلجأ الناس إلى الهواتف الذكية والإنترنت من أجل قضاء بعض الشؤون والأعمال، فإذا ردَّ على رسالة أو مكالمة خلال موعدكما الأول فهذا أمر عادي، في المقابل، يدلُّ الاهتمام بالهاتف طوال الوقت على أنك لست من النوع المفضل لهذا الرجل، لذلك يُنصح بالانسحاب ببساطة، لأن الشعور بالملل خلال الموعد الأول يعدُّ مؤشراً سيئاً في بداية العلاقة.
6. رفض الرأي الآخر
عدم قبول الرأي الآخر، والرغبة المستمرة في الانفراد بالحديث أثناء الحوار، يدل على أن هذا الشخص نرجسي وعدواني، ومثل هؤلاء من الصعب إقامة علاقات معهم، ومن المستحيل إيجاد حل وسط في النقاش معه.
7. الحرص الشديد على نمط حياة صحية
بطبيعة الحال، نمط الحياة الصحي، وتجنب الكحول، وممارسة الرياضة بصفة معتدلة جلّها أمور مهمة وإيجابية، لكن في حال كان الذي تواعدينه مهووساً بكمال الأجسام ولا يتحدث معك إلا على التدريبات وعلى العادات الغذائية التي يتبعها، على غرار تناول البيض والبروتينات وغيرها، ولا تجدين معه أي مواضيع لحديث مشترك، فإنك لن تنالي حيزاً كافياً من وقته في المستقبل.
8. النظر إلى أخريات
اهتمام الذكور البالغين بالفتيات الجميلات يعدُّ أمراً عادياً، لكن قد يصبح مؤشراً سيئاً للغاية إذا انتهج الرجل هذا السلوك أثناء الموعد الأول، حيث إنه من المرجَّح أن يتجه نحو ما هو أسوأ ويؤسس علاقة مع فتاة أخرى بكل سهولة.
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