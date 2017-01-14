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حسام غالي يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي
حسام غالي

حسام غالي يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي

السبت، 14 يناير 2017 08:41 م
محيط - أحمد عبد الخالق

يعود حسام غالي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد يومين، عقب تنفيذه للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له حاليا.
ويعاني غالي من إجهاد في «العضلة الضامة أبعده عن المران الجماعي في الأيام الماضية، حيث خضع لبرنامج تأهيلي.
وكان الأهلي انتظم في تدريباته عصر اليوم، السبت، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، الجمعة.
ويستعد الأهلي لمباراة كأس السوبر المصري المقرر لها 10 من فبراير المقبل بالإمارات أمام الزمالك.

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