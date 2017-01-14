أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستستضيف غدا /الأحد/، مؤتمر دول التحالف ضد تنظيم “داعش” الإرهابي ممثلةً برؤساء هيئة الأركان العامة في 14 دولة مشاركة في التحالف.

وذكرت قناة “سكاي نيوز بالعربية” مساء اليوم السبت، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن المجتمعين سيبحثون رفع مستوى التنسيق بين ممثلي الدول المشاركة، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة، وذلك للوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمي والدولي.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة السعودية عبدالرحمن بن صالح البنيان إن المملكة تعمل بشكل مستمر ووثيق مع التحالف الدولي لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي.

ويشارك في الاجتماع رؤساء هيئات الأركان العامة في كل من الأردن والإمارات والولايات المتحدة والبحرين وتركيا وتونس والسعودية وعمان وقطر والكويت ولبنان وماليزيا والمغرب ونيجيريا.