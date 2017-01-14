

دشن الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج “البرادعي شلح رجالته”، خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، قائلا: “هذا رجل سليط اللسان وسأكشفه اليوم عندما شلح كل اللى نحوه”.

ولفت: “اللى أنا ذيعته السبت الماضي حمادة، واللى جاي حمادة تاني خالص، فهذا رجل سليط اللسان وسنكشف كيف سب وأهان كل من نحوه”.