 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 08:21 مساءً
روابط سريعة
"موسى" يدشن هاشتاج "البرادعي شلح رجالته"
الإعلامي أحمد موسى

"موسى" يدشن هاشتاج "البرادعي شلح رجالته"

السبت، 14 يناير 2017 08:30 م


دشن الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج “البرادعي شلح رجالته”، خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، قائلا: “هذا رجل سليط اللسان وسأكشفه اليوم عندما شلح كل اللى نحوه”.

ولفت: “اللى أنا ذيعته السبت الماضي حمادة، واللى جاي حمادة تاني خالص، فهذا رجل سليط اللسان وسنكشف كيف سب وأهان كل من نحوه”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3