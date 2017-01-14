قال وزير خارجية تركيا مولود شاوش أوجلو، إن الإقتراح النهائي حول التأشيرة المفتوحة مع الإتحاد الأوربي أصبحت وشيكة، مؤكدا أن هذا الأمر أدى إلى نقاط خلاف بين أنقرة وعاصمة الإتحاد الأوربي في بروكسل.

وأضاف اوجلو في تصريحات نقلتها قناة إيه بي سي الإخبارية، اليوم /السبت/ - أن تركيا ستقدم خلال الأيام القليلة القادمة مقترحها بالنسبة لفتح التأشيرة بين الإتحاد الأوربي وتركيا.

وأضاف:”سنطلب من الإتحاد الأوربي أن يكون هذا الأمر محددا بتاريخ.”

وكانت تركيا والإتحاد الأوربي توصلا إلى إتفاق في مارس الماضي لتقييد حركة الهجرة إلى أوربا في مقابل حوافز من بينها تحرير تأشيرة الدخول للإتحاد الأوربي بالنسبة للأتراك، لكن الأمر واجه صعوبة بسبب رفض تركيا تغيير قوانينها ضد الإرهاب.

ومضى أوجلو قائلا:”لن نفعل شيء فيما يتعلق بقانون الإرهاب.”، ولكن المسؤل التركي أشار إلى أنه لا توجد مشاكل أخرى فيما يتعلق بالطلبات الأوربية من تركيا.