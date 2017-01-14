حملات أمنية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون بالمحافظاتالسبت، 14 يناير 2017 08:19 م
شنت الأجهزة الأمنية والرقابية المتنوعة بالمحافظات حملاتها اليوم السبت لضبط الخارجين عن القانون والمخالفات بأنواعها لحماية الوطن والمواطن ، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.
ففي محافظة البحر الأحمر، أسفرت الحملات عن فحص 90 شقة مفروشة وضبط 4 قضايا إتجار بمواد مخدرة، و5 قضايا تعاطي مخدرات، وضبط 75 مشتبها به لفحصهم جنائيا، وضبط 70 مطلوبا لتنفيذ أحكام بالحبس الجزئي والمستأنف، وضبط هارب من تنفيذ حكم بالسجن 15 عاما.
وفي محافظة المنوفية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 9 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وعاطلين اثنين بحوزتهما سلاح أبيض و12 عاطلا بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأقراص “الترامادول” بقصد الإتجار والتعاطي، وضبط ضبط 1350 هاربا من أحكام قضائية مختلفة.
فيما أسفرت الحملة المرورية عن ضبط 5 دراجات نارية وسيارة بدون لوحات معدنية، و468 مخالفة على نموذج “125 مرور”، و65 حالة انتظار خاطئ بالشوارع الرئيسية و و18 حالة تحدث في المحمول أثناء القيادة، وسحب 23 رخصة سير وقيادة، وفحص 12 سيارة متروكة والتأكد من خلوها من أية مواد متفجرة.
وفي محافظة القليوبية، تم ضبط صاحبة محل بقالة بمركز طوخ لقيامها بتجميع كميات من السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة بغرض بيعها لتجار السوق السوداء، والاستفادة من فارق الأسعار، وعثر بحوزتها على 10 زجاجات زيت بإجمالي وزن 9 كجم، و9 كجم من السكر الخاص بوزارة التموين، كما تم ضبط بدالة تموينية بمدينة قها وبحوزتها 518.4 كجم زيت خاص بوزارة التموين.
وبشأن التعديات والبناء المخالف .. قال رئيس مجلس مدينة الخصوص الدكتور منصور بكري، في تصريح اليوم السبت، إن لجان المتابعة انتهت من حصر ما يقرب من 1500 عقار مخالف تم بناؤها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة مستمرة في تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتحرير محاضر للمخالفين، كما تم شن حملة مكبرة لغلق عدد من المصانع المخالفة للبيئة وشروط الترخيص للحفاظ على صحة المواطنين.
وفي محافظة البحيرة، أسفر الحملة التموينية عن ضبط 700 طن أرز شعير بمخزني لتاجري حبوب وغلال بهدف حجبها عن التداول لبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي محافظة الغربية، أسفرت حملة تموينية عن ضبط المدير المسئول عن مضرب أرز بدون ترخيص بمركز المحلة، وبحوزته 12 طنا من الأرز الشعير، و5 أطنان أرز أبيض بقصد حجبها عن التداول، كما تم ضبط صاحب محل أسمدة بدون ترخيص بمركز قطور وبحوزته 8 أطنان من الأرز الشعير بقصد حجبها عن التداول ،كما تم ضبط صاحب مصنع طوب طفلي بدون ترخيص بمركز كفر الزيات.
وفي الأقصر، تمكنت الحملة المروية من تحرير 1202 مخالفة وضبط 32 دراجة نارة بدون لوحات معدنية، كما تم الكشف على 10 حالات لسائقين “تحاليل مواد مخدرة” أسفرت عن وجود حالتين إيجابيتين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
وفي المنيا، أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 6 متهمين هاربين من قضايا جنائية و15 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص و7 قضايا مخدرات وشملت المضبوطات 50 جرام حشيش و101 قرص مخدر و35 جرام هيروين، كما تم تحرير و1146 مخالفة مرورية وتنفيذ 418 حكما قضائيا.
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